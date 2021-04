Csapkodott a villám körülötte

Kézfertőtlenítő, párásító és ózongenerátoros fertőtlenítés az irodában: Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft tulajdonos-ügyvezetője szerint kizárólag a felelősségteljes viselkedés hozhat eredményt a koronavírus elleni küzdelemben.

Magától értetődőnek tartotta, hogy beadatja a vakcinát. Az első AstraZeneca-oltást már megkapta, a következőért pedig június 23-án kell az oltópontra mennie.

– Januárban regisztráltam, mivel meggyőződésem, hogy a járvány ellen az oltás az egyedüli védekezési lehetőség – mondta Boldizsár Balázs. – Édesapám 79 éves, édesanyám 78 esztendős, rájuk is vigyázok, amikor beoltatom magam. Környezetemben nagyon csapkodott a villám, azaz sokan elkapták a fertőzést, de szerencsére az ismerőseim többségénél enyhébb lefolyású volt a betegség. Akadt, aki fáradtságra, általános gyengeségre panaszkodott, mások viszont átmenetileg elvesztették ízlelésüket, szaglásukat vagy belázasodtak.

Boldizsár Balázs azt mondta: szerinte kiemelt jelentősége van a nagyfokú hazai átoltottságnak, ám az előttünk álló hetekben is szükséges résen lenni, szigorúan eleget kell tenni az előírásoknak. A 48 éves ügyvezető hétvégén kihagyta a terasznyitást, s ha barátaival találkozik, folyamatosan figyel a szabályokra. Nála is a napi rutin részévé vált, hogy nem csak az irodában, hanem az autóban is van tartalék kézfertőtlenítő, s alkalmazkodva a helyzethez, már saját céges feliratú szájmaszkot is használ. Ami bizonyos: a beharangozott újabb enyhítés ellenére később is fokozottan ügyel a biztonságra. Így nem tervez külföldi utazást, a fonyódi nyaralójában kíván pihenni.

Fotó: L. R.