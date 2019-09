Csapra verték a friss szennai mustot Mihály napján

Egész napos programkavalkáddal ülték meg a szennaiak Szent Mihály napját. Rég elfeledett hagyományokat elevenítettek fel a szabadtéri néprajzi múzeumban és megünnepelték a gazdasági év fordulóját.

A Fekete István Általános Iskola diákjai ezen a vasárnapon nem a hétfői lecke megírásával foglalatoskodtak elsősorban, hanem népviseletet öltve várták izgatottan, hogy a lovasszekérre szállhassanak. Szent Mihály napján ugyanis nem voltak kegyesek az égiek a szennai szüreti menethez, bőszen csepergett az eső a délelőtti start idején. A fiatalok végül nekiindultak és harsány énekszóval jelezték a település lakóinak, elkezdődött az őszi ünnep. A menet módosított útvonalon ugyan, de végül megérkezett a skanzenbe, ahol a Mihály napi ünnep résztvevőivel közösen nótaszó mellett csapra verték a friss mustot. A szőlő levét azonban elvileg csak az kóstolhatta, aki megcsókolta a „csapos részeg pofáját”. Erre sokan vállalkoztak, hiszen a hegy levére mindenki kíváncsi volt. Fiatalok és idősek együtt kortyoltak a szőlőléből, s mosolyogva fakadtak dalra a hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvényen.

– Fontos ez a nap – mondta lapunknak Salamon Gyula polgármester. – Szent Mihály napja a falusi ember számára az az időszak volt, amikor behajtják az állatokat a legelőről, a gazdasági év végét is jelzi ez a dátum hiszen a szőlő leve a hordóban van, az őszi árpát már elvetették. Összességében egy kis számadás is ez az időpont. Ilyenkor hívták vissza ugyanis a Szent György napján kihajtott állatokat. Ezt a hagyományt ugyan nem elevenítették fel Szennán, de a vásárokét igen. Helyi termelők kínálták portékáikat a porták előtt, a bográcsokban pedig pásztorételek készültek. Miközben a táltosasszony megmondta a kíváncsi látogatóknak, hogy mit hoz számukra a sors, a színpad előtti tér is benépesült.

Az egész napos Mihály napi ünnep fényét a sikeres, helyi formáció a Z Generáció és a Kormorán zenekar koncertje emeli. A nap zárásaként pedig fellobban a szennai éjszakában a pásztortűz is, amely egyértelműen hirdeti a falu lakóinak: elkezdődik a kisfarsang.