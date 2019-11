Csapvíz kampánnyal támadnak a siófoki kézis lányok

A víz és a sport kapcsolata örök. Ezzel a szlogennel indított kampányt a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Siófok Kézilabda Club, akik a jelmondatot úgy folytatják, hogy szomjazzák a közös sikert.

A vízmű és a kézilabda klub közös kampányának célja, hogy a csapvíz fogyasztás népszerűsítésén keresztül olyan fontos témákra hívják fel a figyelmet, mint a vízbázisok védelme, a vízpazarlás és a környezetvédelem.

– A világ számos helye küzd napjainkban is vízválsággal és ezeknek a helyeknek a száma évről-évre növekszik, a vízválságok oka pedig részben a klímaváltozás, részben a pazarló fogyasztás, illetve a vizek szennyezése – mondta a kampányindító sajtótájékoztatón Volencsik Zsolt, a DRV Zrt. vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy az EHF kupagyőztes csapat sikereit felhasználva a klubbal közös érdekük felhívni a figyelmet az ésszerű vízfogyasztásra. Ehhez készült egy kisfilm és kreatív fotókat is lőttek a lányokról. Az egyiken például a csapatkapitány, Nerea Pena növényként tör elő egy cserépből, csapvízzel teli kulaccsal a kezében. Az irányító a sajtótájékoztatón a tőle megszokott kedves, törtmagyarsággal beszélt arról, hogy Magyarország nagyon szerencsés a jó minőségű, tiszta vizei miatt.

– Ez az ügy nemcsak rólunk szól, hanem a gyerekeink jövőjéről is, ezért fontos a példamutatás – mondta a siófoki csapat egyetlen kisgyermekes játékosa, Németh-Mazák Csilla, míg Fodor János ügyvezető arra tért ki, hogy a klub kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalást, ezért örömmel álltak a csapvíz kampány mellé. Azt is mondta: a szurkolókat is igyekeznek meggyőzni, ezért az elkészült kisfilmet a mérkőzések idején óriáskivetítőn is megmutatják a közönségnek.