Csekkel indul a szezon a most nyitó balatoni vendéglátósoknak

Még el sem kezdődött az idegenforgalmi szezon, máris fizetnivaló miatt fáj a fejük a vendéglátóknak. A vízszolgáltató víziközmű-hozzájárulás megfizetésére kéri őket. Ezt méltánytalannak tartják a vállalkozók.

A járvány miatt egész évben zárva voltak az éttermek, most, hogy kinyithatnak, kellemetlen meglepetéssel kopogtatott a postás. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) levélben szólította fel őket víziközmű-hozzájárulás megfizetésére.

Makkos Péter fonyódi vendéglős szerint nincs rendjén, hogy a kisvállalkozásokat ezzel a teherrel sújtja a szolgáltató. – Sokan szezonálisan tartanak nyitva, s még semmilyen bevételük nem keletkezett – mondta. – Az én vendéglőm nem szezonális, de néhány héttel ezelőttig nekünk is zárva kellett tartanunk. Nekem több százezer forintot kell befizetnem.

Makkos Péter szerint érthetetlen, miért a járvány második évében kéri ezt az összeget a DRV, ahogyan az is, miért csak a kis- és középvállalkozásokat sújtja. – Gombamód nőnek ki a parton az apartmanházak – mondta Makkos Péter. – Ők is terhelik a hálózatot, azokról az ingatlanokról nem beszélve, melyeket bérbe adnak.

Hasonló véleményen van az 1992 óta Zamárdiban üzletet működtető Szili család is, esetükben milliós a fizetnivaló. – Március elején kaptuk meg a DRV levelét arról, hogy felmérést végeztek a vízfogyasztásról, s ez alapján június 15. és szeptember 15. között a napi többletfogyasztásunk fél köbméter – mondta lapunknak Szili Zsolt üzletvezető. – Valószínűleg mindenkinek módosították a szerződését, és a víziközmű-hozzájárulás már szerepel bennük.

Aki azonban az önkormányzattól bérel üzletet és a vízdíjat a helyhatóság fizeti, azt nem érinti a kötelező kvótamegváltás, tette hozzá. Merthogy az ő környékükön ilyen is van.

– Igazságosabb lenne az éves fogyasztás alapján napi átlagot számolni – fűzte hozzá Szili József tulajdonos. – Méltánytalan, hogy ezt a főszezonban számolják ki. A kormány segíti a vállalkozásokat, egy állami cég pedig meg akar sarcolni minket, mikor a pandémia miatt nem volt bevételünk.

– Az egész Balatont érinti ez a gond. Több mint tíz éve már foglalkoztunk a vízkvótakérdéssel – mondta Kertész Rezső, a KISOSZ somogyi elnöke. – Akkor a bíróságig is elmentünk. Elsimult a dolog, de most újra előkerült. A durva az, hogy kiemeltek egy forgalmas időszakot, és ez alapján állapították meg a tarifákat. Azt is nehéz megérteni: ha nyolc évig nem volt számukra fontos, miért épp a járvány idejére időzítették – tette fel a kérdést.

A biztonságos ellátáshoz ismerniük kell a vízigényt

A DRV közölte: 2019-től kezdődően vezette be a kvótamegváltást a cég, amire azért van szükség, mert még a tavalyi nyáron is jelentős vízigény keletkezett. – Ahhoz, hogy a szolgáltató minden egyes napon biztosítani tudja a folyamatos vízellátást, pontosan ismernie kell a nem lakossági felhasználók napi vízigényét, melyet a gazdálkodási tevékenységükhöz használnak, és ellenőriznie kell ennek betartását – írták. – Fizetni minden nem lakossági felhasználónak kell a DRV működési területén, aki a társaság adatbázisában szerepel, idetartozhat magánszemély vagy magánszállásadó is. Jegyzőkönyv azért nem készült, mert ezt nem írja elő jogszabály. Az elvégzett mérések eredményei a rendszeresen kiküldött elszámolókon láthatók.