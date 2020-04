Cselekvéssel ért véget a fertőtlenítők miatt indult vita

Kedden látnak neki a közterületek, orvosi rendelők és buszmegállók fertőtlenítésének Balatonszárszón, tájékoztatta lapunkat Fekete János, polgármester.

– Környezetkímélő alkoholos fertőtlenítő szert rendeltünk, ami holnapra várható – mondta a településvezető. Azután rendelték meg ezt az anyagot, hogy Dorogi Sándor, volt polgármester 100 liter speciális fertőtlenítőt adományozott az önkormányzatnak. Ez még április közepén történt, mint mondta: éppen olyat ajánlott fel, amilyet több településen használnak. – Több, mint két hete nem történt semmi – mondta Dorogi Sándor, aki hozzátette, olyan fertőtlenítő beszerzésére nyílt lehetősége, amilyet más települések is használnak a közterületek fertőtlenítésére. – Én akkor átadtam az önkormányzatnak és vártam én is és mások is, hogy mikor használják fel.

Fekete János kérdésünkre elmondta, azért nem használták fel, mert bevizsgáltatták a vegyszert. Igaz a világhálóra felkerült fotók alapján erre nem is biztos, hogy szükség volt, mert a gyártó által mellékelt biztonsági adatlap és leírás már tartalmazta az anyag eredetét. – Kiderült, hogy ez közönséges hipó – mondta a településvezető. – Hígítva lehet használni, de félő, ha közterületen használjuk például buszmegállón az eső lemossa és károsítja a növényeket. Beltéren tudnánk hasznát venni, de Dorogi úr visszakérte, mivel nem használjuk permetezésre.

Megkérdeztük Dorogi Sándort, hogy tudva: a település – ha nem is közterületen, de – mégis tudná használni a felajánlott Hypoplus nevű szert, ragaszkodik -e annak visszaadásához. – Természetesen azért ajánlottam fel, mert segíteni szerettem volna ebben a nehéz helyzetben – mondta lapunknak az egykori polgármester. – Turizmusból élő településként mindenki érdeke az, hogy gyors intézkedések szülessenek és a vírusveszély mihamarabb elmúljon. Ehhez mindenkinek hozzá kell tenni valamit.

Hozzátette: Úgy még marad egy kis remény arra, hogy lesz szezon. Hiszen nagyon sokak megélhetése függ a nyártól.