Trombitaszó és fürdetés: elefántok nyitották meg a cirkuszok éjszakáját

Míg Igalban néhány napja egy kenguru kószált, addig Balatonlellén pénteken öt elefánt vonult végig a főúton. Ez utóbbi jelenség már megszokott a lelleiek életében, mert július közepén, a cirkuszok éjszakája elő rendezvényeként évek óta elefántfürdetést tartanak a Balaton-parton.

A csepergő eső ellenére sokan várták az elefántos menetet a balatonlellei Napfény Strandon. Stumpf Veronika négy gyermekével érkezett. Évek óta lelkes rajongói az elefántfürdetésnek.

– Tavaly nem tudtuk közelről megnézni őket, most időben jöttünk, hogy jó helyünk legyen – mondta az édesanya, akinek gyermekei nagy állatbarátok, és gyakran járnak cirkuszba is.

Balogh Szabolcsék is rutinos „elefántfürdetőnek” számítanak, idén már elhozták tíz hónapos kislányukat is.

– Mi erről a kis emelkedőről nézzük majd az elefántokat, mert tavaly rájöttünk, hogy innen a legjobb: jól látunk, de tisztes távolból-mondta az újdonsült apuka, miközben motorzaj és zene jelezte, hogy a menet már a közelben van. – Nem szeretnénk a cirkuszrajongókat cserben hagyni a pillanatonként változó időjárás miatt – mondta Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, aki már teljes erőbedobással a hétvégi, cirkuszok éjszakája rendezvényre készül.

Az elefántokat nagyon szerethetik az égiek is, ugyanis néhány perccel megérkezésük előtt még az eső is elállt, így, bár nem volt strandidő, az ormányosok kénytelenek voltak a tűzoltók vizestömlőire hagyatkozni.

– Három éve veszek részt személyesen az elefántfürdetésen. Először meglepődtem, hogy méretük ellenére milyen barátságosak ezek az elefántok – mondta Lendvai Bálint szolgálatvezető parancsnok. Hozzátette: természetesen szívesebben használják a locsolótömlőket elefántfürdetéshez, mint tűzeseteknél. – Az elefántfürdetés is egy munka, az aktuális szolgálat végzi ezt is, ám ha közben vonulnunk kellene, arra is megvan a tervünk.

Az öt elefánt először táncbemutatóval köszöntötte az időközben ezres nagyságrendűre duzzadt nézősereget. Még trombitáltak is, megelégedésüket jelezvén. Az öt, gyümölcsökkel roskadásig megrakott asztalka láttán szintén trombitaszót hallattak.

Mambo, Betti, Nanda, Tonga és Kimba harminc-harmincöt év közötti afrikai elefántok, amelyeket indiai társaikkal szemben nagyobb bravúrnak számít megszelídíteni. Rögtönzött műsorukat artisták bemutatója is kísérte, amelyen diabolómutatványokat, és levegőben repkedő motoros akrobatákat is csodálhatott az összeverbuválódott közönség.