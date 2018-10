Csillagnézés, tökfaragás is várja a gyerekeket a szünetben

Rengeteg program közül válogathatnak a gyerekek az őszi szünetben Somogyban. Zselici Csillagpark, Erdők Háza Látogatóközpont, Katica Tanya – csak néhány helyszín azok közül, ahol a család apraja nagyja jól érezheti magát.

A Zselici Csillagparkban háromszor is lesz gyerektávcsöves bemutató, amely egy rövidített program kimondottan gyerekeknek. – Egy planetáriumi bevezetővel kezdődik, bemutatjuk a csillagos égboltot van egy filmvetítés, és után a szabad ég alatt a leglátványosabb égitesteket is megmutatjuk – mondta Mosoni László, a Zselici Csillagpark vezetője. – Ez egy-másfél órás program október 26-án, 31-én és november 2-án. Ha valaki kilátogat a Csillagparkba, bármelyik éppen futó nappali programba is becsatlakozhat, legyen az a Nap távcsöves megfigyelése vagy a természeti kiállítás bemutatása.

Az Erdők Háza Látogatóközpont rossz időben is természetközeli élményeket kínál a látogatóknak. – Mindenkinek ajánlom az Erdők Háza Látogatóközpontot, ami nem egy klasszikus értelemben vett múzeum, hanem egy interaktív kiállítás, ahol a család minden tagja együtt tud játszani és tanulni – emelte ki Kovácsné Kiss Zita, a Sefag Zrt. turisztikai és közjóléti megbízott osztályvezetője. – Itt természetközeli élményt kínálunk városi környezetben. Minden megfogható, kipróbálható, semmi nincs vitrinbe zárva. Arra szeretnénk rábírni a felnőtteket és a gyerekeket, hogy menjenek is ki az erdőbe, mert a somogyi erdők csodálatosak. Nagyon jó program a Gyertyános Parkerdő, amit felújítottunk az utóbbi években. Van tornapálya is, mindig nyitva áll és ráadásul ingyenes.

Kovácsné Kiss Zita tapasztalatai alapján a lombkorona-tanösvény és a Deseda kalanderdő is nagy élmény a gyerekeknek.

A Katica Tanya rossz és jó időben is remek program, minden korosztály megtalálja a számítását. – Jó időt mondanak az őszi szünetre, így valószínűleg sokan látogatnak majd el hozzánk – nyilatkozta Tinusz Vanda, a Katica Tanya programszervezője. – Minden hétvégén rendezünk kézműves programokat. Az őszi szünet kezdő hétvégéjén gyertyanapok lesznek, gyertyát díszítünk, sodrunk, mártunk. Az őszi szünet napjaiban lesznek tökös programjaink, tökcsemegét, tökablakdíszt készítünk, tököt faragunk. Jövő hétvégén pedig ökohétvégénk lesz.

Ezen kívül még számos más program vár mindenkit az őszi szünetben. Kaposváron például lesz játszóház, Halloween-buli, de a Balaton partján is több rendezvény várja a családokat.