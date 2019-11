Csípni csíp, de nem mind fertőz

Több tévhitet, mint tényt ismerünk a hazánkban élő csípőszúnyogokkal kapcsolatban – hangzott el Sáringer Marcell a Desedai Panoráma előadássorozat részeként tartott szombati előadásában a Fekete István Látogatóközpontban.

– Például ilyen az, hogy nem egyetlen csípőszúnyogfaj létezik hazánkban – mondta a biológus. – Eddig 54 fajt tudtak kimutatni, vannak köztük ritkább fajok is és megjelentek az inváziós fajok is.

Tévhit, hogy csak utóbbiak betegíthetik meg az embert – tette hozzá, mert mint megtudhattuk, vírusokat és fertőzéseket a Magyarországon előforduló gyakori csípőszúnyogok is terjeszthetnek. – Az is fontos tény, hogy a trópusi betegségek nálunk még nincsenek jelen. Más vírusok viszont igen, de tudósok kimutatták: a csípőszúnyogok nem komoly terjesztők.

Annak, hogy sok a szúnyog, számos oka lehet. – A tenyészőhelyek számától is függ, hogy mennyi szúnyog van egy adott területen – hívta fel a figyelmet Sáringer Marcell. – Egy nem tisztán tartott eresz, vagy esővízgyűjtő-tartály tökéletes hely a lárváknak, hogy kikeljenek.