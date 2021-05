Csípős paprikával hódította meg a barátnőjét a somogyudvarhelyi gazda

Barátnője imádja a csilit és saját csilivel szeretett volna kedveskedni számára. Emiatt kezdett el három évvel ezelőtt csípős paprikát ter­meszteni a családi kertben Szabó Zsolt. A fiatal somogyudvarhelyi őstermelő azóta létrehozta saját márkáját és hatféle csiliszószt készít, amelyeket gyümölcsökkel is ízesít.

Már januárban megkezdődött a munka Szabó Zsolt fűszernövényekkel teli kertjében. Ekkor érkeztek meg hozzá azok a csilimagok, amelyeket Németországból és Hollandiából rendelt. – Egy speciális gépbe kerültek, itt biztosítottam nekik 28-30 fokot, s a megfelelő páratartalmat. Miután kicsíráztak a fűtött helyiségben, lámpák alatt tartottam az aprócska kezdeményeket, utána pedig a fólia alatt növekedtek. Ebben a hónapban ültettem ki a palántákat szabadföldbe, ahol hálóval védem és csepegtető öntözéssel táplálom valamennyit – avatott be Szabó Zsolt, hol tart most az idei csípős projektje. – Párom nagy csilirajongó, nő létére jobban bírja az erőset, mint néhány férfi, neki ültettem pár tövet három éve, a termésből pedig elkezdtem kísérletezni, szószokat gyártottam.

A somogyudvarhelyi termelő a hatféle csilit ugyan nem biomódon neveli, de törekszik arra, hogy ne használjon növényvédő szereket. Levéltetvek és férgek ellen például hagymákat ültet a palánták közé. – Július végétől indul a szüret, frissen teszem a szószba a paprikát, de szárítok is belőle. Évek óta kísérletezem, hogy a paradicsomos ízesítés mellett hogyan jönnek ki jól az aromák – mondta Szabó Zsolt.

Eleinte a fiatalok keresték termékeit, de egyre több idősebb is vásárol már tőle. – Rájöttek, hogy nem csak az Erős Pista és a cseresznyepaprika létezik, éttermekbe és kézműves boltokba szállítok, valamint a piacokon is megtalálható vagyok – sorolta az őstermelő. Jalapeno, Cayenne, Habanero, és a nagyon erős Jolokia is alapanyaga szószainak, amelyeket meggyel, szederrel is ízesít, de folyamatosan kísérletezik, hogy új ízeket találjon ki. Tervezi, hogy a kivit is kipróbálja, valamint gombás csiliszószon is dolgozik. Elmondta, szeretné a termékpalettáját tovább bővíteni és csípős újdonságokkal meglepni a vásárlóit.