Csodás somogyi fotók kerültek az ország legjobbjai közé

Két somogyi fotós fényképei is bekerültek a Magyarország 365 fotópályázat legjobbjai közé. 28 ezer beküldött pályaműből választotta ki az öt fős szakmai zsűri a számukra legérdekesebb pályaműveket. Benkocs Balázs drónfotójára és Gschwindt Márk természetfotóira november 29-éig szavazhatunk.

Tavaly 17 ezer, idén pedig 28 ezer alkotás közül a százötvenkettő legjobb közé emelte be a szakmai zsűri Gschwindt Márk két fotóját. Idén is a Természet és táj kategóriában válogatták be alkotásait. – Az egyik képen a bőgő bikát a kora reggeli csípős hidegben sikerült lencsevégre kapnom, a fényképen is látszik az állat lehelete – mutatta alkotását a somogyi természetfotós. Hozzátette: a másik beválogatott képét, az egymásnak feszülő bikákat pedig este készítette minimális fény mellett.Nem gondolta, hogy sikerülni fog, mert a körülmények nem voltak ideálisak a fotózáshoz.

– Több napon át órákat töltöttem a somogyi erdőkben, mire sikerült megörökítenem az állatokat – mondta el Márk, aki mindössze három éve foglalkozik természetfotózással, de gyerekkora óta rajong az erdő világáért. Családja is támogatja hobbiját, amelyet szeretne a jövőben hivatásszerűen is űzni. A közösségi oldalán hétről-hétre különleges természetfotókkal és videókkal örvendezteti meg követőit. Sőt alkotásait az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás is publikálja csatornáin.

Benkocs Balázs először küldött négy képet a fotópályázatra, amelyek közül egy be is került a legjobbak közé. – Egy esküvői fotót készítettem drónnal a desedai arborétum hídjánál, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a nívós zsűri beválogatta a pályaművemet is – mondta el a kaposvári fiatal, aki tíz éve foglalkozik fotózással. Gschwindt Márk Azok a szeptemberi reggelek… és az Óriások földjén elnevezésű fotóira, valamint Benkocs Balázs Egy új, közös élet című képére a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon lehet szavazni november 29-éig.