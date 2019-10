Csodaveteránok gurultak a fürdőhöz

A vénasszonyok nyara sokakat a szabadba csábított a mögöttünk álló hétvégén, ami nem is csoda, szerencsére minőségi programokból nem volt hiány Somogyban.

Igazi autómatuzsálemeket tekinthettek meg az Igali Gyógyfürdőhöz látogató vendégek a hétvégén, miután ismét kiállítást és bemutatót tartott a Pécsi Old Timer Club a létesítménynél. Régi időket idéző Trabant, gyermekkorunkba visszarepítő Wartburg, de fénykorában fényűzőnek számító BMW és az egykor legmenőbb Peugeot is az igali gyep sztárja volt. Sokan voltak kíváncsiak a korukat meghazudtoló járgányokra, amelyeket két napon át lehetett megtekinteni a gyógyfürdőnél. Volt, aki csak fotózta az autókat, míg mások magukat is megörökítették az autócsodákkal a háttérben.

A remek napsütés nemcsak a fürdőkbe csábította a vendégeket, hiszen a Balatonnál is programok várták a kirándulókat. Fonyódon a már hagyományos Tök jó napon lehetett kikapcsolódni, ahol tökfaragó verseny, tökös sütemény készítő verseny és zenés programok is várták az érdeklődőket.

A gyerekeknek is kedveztek a szervezők, hiszen színházi előadás is színesítette a programot, a kis Vuk története varázsolta el a legkisebbeket. S természetesen szombaton minden a tökről szólt Fonyódon: sült tök és tökleves is kínálta magát a rendezvényen. Aki pedig túl sok tököt fogyasztott, le is mozoghatta, hiszen táncházzal zárult a hatodik Tök jó nap.