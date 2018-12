Csökkenteni próbálják a fényszennyezést

Csaknem egymilliárd forintos uniós támogatással kutatják az ELTE Savaria Egyetemi Központjában, hogyan lehet energiatakarékos módon csökkenteni a fényszennyezést.

Az egyedülálló fejlesztést Bárdudvarnokon és Répáshután valósítják meg.

– Már felszerelték a lámpatesteket, a finomhangolások várhatóan január közepén fejeződnek be – mondta el érdeklődésünkre Mester Balázs. Bárdudvarnok polgármestere hozzátette: a napsárga szín elnyerte a lakosság tetszését, szerintük kevésbé zavaró, mint a hideg fehér világítás. Mester Balázs bízik abban, hogy a lámpacsere a jövőben komoly energiamegtakarítást eredményez a településen. Ezért is vágtak bele a közvilágítási rendszer egyedülálló korszerűsítésébe Bárdudvarnokon, ahogy a Borsod megyei Répáshután.

– A nemzetközi kutatások szerint a hideg fehér világítás káros nemcsak a környezetre, de az emberi egészségre is – mondta el Kolláth Zoltán. Az ELTE Savaria Központ egyetemi tanára hozzátette: egy új spanyol kutatás szerint a hideg, kék fény növelte a mellrák és a prosztatarák kialakulásának kockázatát, valamint zavarta a hormonháztartást is. Megjegyezte: az új közvilágítás tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az csak meleg fehér fényt bocsásson ki.

Világviszonylatban is újdonságnak számít, hogy a két kistelepülésen alkalmazott rendszerben a mellékutakon este tíz óra után a világítás gyengül kicsit, és ekkor már a legoptimálisabb borostyánsárga fénnyel világítanak a lámpák. Figyeltek a tervezők arra is, hogy az égbolt irányába ne világítsanak a lámpák, így csökkentve a fényszennyezést. Az új rendszer a kutatók szerint igazolja, hogy lehet olyan közvilágítást kiépíteni, amely jelentősen csökkenti a fényszennyezést úgy, hogy közben a berendezés teljesíti a feladatát és a korábbi világításhoz képest számottevő energiamegtakarítást is jelent.

