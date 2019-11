Csónakázótóval és új vásárcsarnokkal szépül tovább Tab

Csaknem egymilliárd forintból folytatódik a tabi belváros felújítása. A következő egy évben kialakítanak egy csónakázótavat és egy új vásárcsarnok is épül. Így még több látogatóra számítanak a Koppány-völgyi településen.

A tó látványtervei már elkészültek, hamarosan pedig a szerződést is aláírja az önkormányzat a kivitelezővel. A városban kétszázharminc millió forintból alakítanak ki hétezer négyzetméteres vízfelületet, valamint felnőtt és gyerek játszóparkot. – Lápos területre épül a csónakázó tó – fogalmazott Schmidt Jenő, Tab polgármestere. – Ez egy ideális helyszín, hiszen nagyon magas a talajvíz és két patak is található a közelben. Reményeink szerint ez nemcsak csónakázótó lesz, hanem télen korcsolyapályaként is üzemel majd. A beruházással várhatóan hét-nyolc hónap alatt végeznek a szakemberek. A fejlesztés eredményeképpen egy még szebb, a dombok közt megbúvó Koppány-völgyi kisváros épülhet fel.

– Ez egy közösségi tér lesz – folytatta a polgármester –, ahol a helybeliek sétálhatnak, futhatnak, játszhatnak a gyerekekkel, de az is célunk, hogy ide csalogassuk a turistákat. Reményeink szerint nagyon sok családos is felkeres majd minket. Az autópálya-lehajtó Tabtól tizenöt kilométerre van, Zamárdi partja pedig csupán tizennyolcra, ez autóval körülbelül negyed óra. Azt tapasztaljuk, hogy sokan jönnek délebbre a Balatontól és keresik az ilyen településeket, mint amilyen városunk is, hiszen egyre több ingatlan épül a Balatonnál, ami odáig is vezethet, hogy élhetetlenné válik sok település – tette hozzá Schmidt Jenő.

Új vásárcsarnok is épül Tabon. Négyezer négyzetméter újul meg rajta a vásárcsarnok épületével, ami a Kossuth utcától a vasútig húzódik. A csarnokban ötven standot alakítanak ki, kívül kétszáznál is többen árulhatják portékáikat. A településen minden hónap első szerdáján vásárt szerveznek, jövő évtől ez is, illetve a nagyobb rendezvények az új csarnokban kapnak helyet. A több mint hétszázmillió forintos beruházás jövő októberben készül el.