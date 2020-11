Csónakból pergettek a desedai ragadozó halakra

Huszonkét csapat nevezett szombaton a III. L&K horgászversenyre, melyet a Desedán rendeztek. A csónakos, pergető kupán kizárólag a ragadozó halakat értékelték.

– A köd most már tűrhető, de fél órája akkora volt, hogy öt méterre se lehetett látni – mondta egy horgász szombaton reggel a Deseda partján. Az első fordulóban 22, egyenként két tagú csapat vállalta a küzdelmet. Az ország távolabbi településeiről is neveztek, budapesti és kecskeméti párosok is jöttek. Miután sikeresen bekászolódtam a motorcsónakba, a két versenybíró, Kovács Gábor és Deák Géza társaságában a tó túloldalára hajóztunk. A víz hőmérséklete 12 Celsius fokos volt, a levegő hűvös, a tó feletti pára lassan felszállt: hamisítatlan novemberi időjárás fogadta a versenyzőket.

– Már két halat fogtunk – büszkélkedett Elekes Bertalan, aki társával, Márkus Attilával versenyzett a Desi 74 színeiben. – Egy 61, illetve 51 centis süllő akadt eddig horogra, gumihallal próbálkozunk folyamatosan. A legjobb az lenne, ha nyernénk, de annak is örülnénk, ha az egyik dobogós helyet csípnénk el, persze akkor se bánkódunk, ha nem így alakul. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat ebben a csodás környezetben.

A III. L&K kupa két fordulós volt, az elsőnek – melyet a Kaposvári Sporthorgász Egyesület szervezett – szombaton a Deseda adott otthont. Kizárólag a ragadózó halakat értékelték, a gumihal és a twister volt a fő csali. Három versenybíró vett részt a megméretésen, s az a versenyző, aki halat fogott, zöld láthatósági mellényt vett fel. Budapestről érkezett Kelemen Ferenc és a mezőny egyetlen hölgy indulója, Tőzsér Bettina.

– Most elsősorban part felé dobok, arrafelé akadók vannak, s talán szerencsénk lesz – jegyezte meg a fiatalember. – Örülnék, ha kapna a süllő, a közelben néhány perce csukarablást láttam. Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan változtatunk a taktikán, s a mélyebb vizeket nézzük meg. Ahogy hallom, ígéretes a desedai halállomány.

A Szabó István és Szabó Roland alkotta Szabó Fishing Team egy 35 centis süllőt adott át mérésre a versenybíróknak, amikor odahajóztunk, a Banelli Gergő-Csongrádi Imre Deseda HE tagjai már reggel 37, 47, illetve 50 centis süllőt emeltek ki. A szombati forduló végeredménye: az indulók összesen 144 süllőt, kősüllőt fogtak. A Pecadokk 2-es (Szalai Gergő és Szucskó József) 19 hallal győzött, a Jégmadár Team – Kalóz László, Tóth Béla – 18 hallal a második helyezést érte el, míg a Csötönyi Tamás-Decsi Péter alkotta Peca Dokk 1-es csapata harmadik lett. Márkus Attila fogta a legnagyobb, 62 centis süllőt. A versenyzőket vasárnap Bugaszegre hívták, s a Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület rendezte a kupa második fordulóját.