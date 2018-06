Csőre töltött a kamasz kommandó a Zaranyi erdő mélyén

Reggeli torna, lőelmélet, álcázás és paintball-lövészet: izgalmas erőpróba vár az öt napos kaposvári honvédelmi tábor résztvevőire, a kalandokban bővelkedő vakációs programot a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred szervezte.

– Gyönyörű sorozat – ámuldoztak a tinik Murphy Ádám airsoft lövésein, a 13 éves kaposvári fiú egymás után eltalálta a célt. A srácok alig várták, hogy sorra kerüljenek, egyenként 20 lövést adtak le, a házigazda katonák szemlátomást jól bírták az iramot.

– Nagyon tetszik a program, elmesélem majd a barátaimnak, mennyi kalandot élünk át – mondta egy 12 éves fiú. – Olyan jól érzem magam, már a jövő héten újból beiratkoznék a táborba. Örülnek a szüleim, hogy itt vagyok a katonáknál.

Ezúttal 33, 12-18 éves fiúk és lányok vesznek részt a honvédelmi táborban, melyet a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred szervezett meg. Seregnyi elfoglaltság, változatos kalandok fogadták a fiatalokat: az alakulatnál bemutatott fegyverek bemutatásától kezdve a menedéképítésen át a légpuskalövészetig reggeltől késő délutánig lekötik a csapatot. Egy BTR 80-ast is megszállt szerdán a tini különítmény: a 11 éves bárdudvarnoki Gőgös Péter Barnabás társaival örömmel ült a páncélozott járműbe.

– Bombameglepetés – ismerte el az álcázó csapat ténykedését az egyik táborlakó. Szakmai útmutatás segítségével kitett magáért a kamaszcsoport: az alap álcaháló és az ágak felhasználásával a kíváncsi szemek elől rejtve maradt a teherautó. A foglalkozás elérte a célját, akárcsak a menedéképítőknél: néhány lépésre az erdei úttól esőtől, széltől védett minitáborhelyet alakítottak ki.

A 27 fiún kívül hat lány is jelentkezett a péntekig tartó honvédelmi táborba: a 14 éves Dalmady Regina Magyarszékről érkezett. A lövészeten kívül az egyéni álcakészítést is izgalmas feladatnak tartotta, s annyi élmény érte az elmúlt néhány a napban a tinilányt, hogy később is szívesen részt venne a kaposvári rendezvényen. Ősszel kezdi a középiskolát, s a rendvédelmi pálya különösen foglalkoztatja: a bűnügyi nyomozók munkája éppúgy érdekli, mint a katonai hivatás.

Sikert aratott az egyéni álcakészítés, az arcukat zöld-barna színre festett fiúk-lányok mosolyogva szemlélték a végeredményt, pár lépéssel távolabb az újraélesztés főbb tudnivalóival ismerkedtek az ifjak. A program csütörtökön többek közt paintball lövészettel folytatódik, s a csoport ellátogat a taszári repülőmúzeumba is.