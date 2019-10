Csúcsra járt az elmúlt kilenc évben Boglár

Kilenc éve még milliárdos adóssága volt Balatonboglárnak, most nyolcszázmillió forint tartalékkal zárul az önkormányzati ciklus. Mészáros Miklós polgármester büszkén számolt be arról, hogy jelentősen nőtt a város idegenforgalmi adóbevétele, több száz új munkahely létesült, és egymilliárdot meghaladó fejlesztések zajlottak a Balaton-parti városban.

– Egymást követték a fejlesztések az utóbbi években Balatonbogláron. Ennyire kiemelt területként kezelték a turisztikai beruházásokat?

– Igen. Megújult a Platán stand és a többi strandunk is. A Várdomb és a Szent Erzsébet Park is új környezetben fogadja a bogláriakat és a turistákat. Azt gondolom, kezd beérni a munkánk gyümölcse, az elmúlt években kétszámjegyű volt az idegenforgalmi adóbevétel növekedése, és a boglári ingatlanárak sem voltak soha annyira magasak, mint jelenleg. Nagy izgalom előzte meg a szüreti fesztivált, úgy tűnt, hogy 43 év után megszakad a hagyomány. De nem adtuk fel a rendező és a főszponzor távozása után sem. Galambos Attilával és Dóra Zoltánnal belevágtunk a bizonytalanba. A testület is odatette magát, kipótoltuk és még rá is tettünk a szponzori támogatásra. Úgy gondolom, a minőségi borfogyasztás irányába indultunk el. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több vállalkozás választja városunkat, letelepedésükkel gyarapítják az önkormányzati kasszát.

– Több betelepülő vállalkozásnak köszönhetően a helyi álláskeresők is el tudtak helyezkedni?

– A Datalogic Balatonboglárra településével több száz új munkahely jött létre, de jelentős bővülést hajtott végre a Halker Kft. is. A Nemzeti Kézilabda Akadémia nem csak öregbíti városunk hírnevét, hanem milliárdos fejlesztéseiknek köszönhetően száz dolgozónak adnak munkát. Természetesen feladatunk segíteni a hátrányos helyzetű családokat, időseket. A helyi evangélikus lelkésszel közösen találtuk ki élelmiszermentés programunkat. Az egyik nagy­áruház megmaradt, jó minőségű élelmiszereit, leginkább pékárut, zöldségeket heti rendszerességgel juttatjuk el boglári és környékbeli rászorulóknak, éves szinten 20 millió forint értékben. Örülök, hogy minden újszülöttet és 90 év feletti szépkorút fel tudtam köszönteni személyesen otthonában az évek folyamán.

– A középületek is korszerűsödtek, így a fenntartásuk gazdaságosabb lett?

– Fontosnak tartom, hogy esztétikailag és kényelem szempontjából minden középületünk megújuljon, nem beszélve arról, hogy a hőszigeteléseket, nyílászárócseréket követően jóval energiatakarékosabban tudjuk működtetni ezeket. Az általános iskolában a földhővel való fűtésnek köszönhetően költségünk gyakorlatilag nullára csökkent. Az oktatási intézmény mellett a tornaterem és a városi konyha is megújulhatott. Igaz, nem a mi pályázatunk volt, de a Mathiász kollégiuma is energetikai fejlesztésen esett át. A városházán tető- és nyílászáró csere történt, és a kultúrháznál már gőzerővel folyik a felújítás. Út-és járdafelújítási programot is indítottunk, valamint a csapadékvízelvezető-rendszereket is korszerűsítettük. Elkészült a Munkácsy utca, amit Balatonlellével közösen korszerűsítettünk. Megépült a Római út, a Gyep utca és átadás előtt áll a Gaál Gaszton utca.

Ezután sem állhat meg a fejlődés

A balatonboglári tervekről szólva Mészáros Miklós elmondta, lassan révbe ér a Platán strand többütemű korszerűsítése. – Jövő nyáron tervezzük átadni a megújult kultúrházat – tette hozzá a polgármester –, amelynél a szabadtéri színpadot is újjáépítjük, ahol a Kultkikötő elő­adásait láthatják a városlakók és a turisták. Sürgető teendőnk egy körforgalom kiépítése a Tesco kereszteződésében. Sok százmillió forintos projektek tervei készülnek a Várdomb környékére, egyedi magassövényt telepítenénk, amely Európa egyik leghosszabbja lenne. Tervezzük a Buborék strand fejlesztését is, valamint szeretnénk, ha a környezetvédelmi beruházások előtérbe kerülnének. Persze egy település nem csak kő és beton, a legfontosabb továbbra is lakóinkra figyelni, segíteni boldogulásukat. Nem állhat meg a fejlődés Balatonbogláron, közösek elképzeléseink és terveink, amiket együtt meg is tudunk valósítani.