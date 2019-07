Csülökfesztivált rendeztek Bakházán

Egy olyan kis település, mint Bakháza is tud egy nagy napot szervezni.

A csülökfőző-sütő versenyre hét csapat nevezett. Többük már visszajáró csapat. Nehéz dolga volt a szakmai zsűrinek, hisz sokféle, finoman elkészített és ízlésesen tálalt étet hoztak bírálatra. Végül az első helyet szerezte meg az Együtt Bakházáért gombás csülökpörköltje kapros túrós galuskával. Őket követte Nagyszakácsi és Bolhás ÖTE csapata. Különdíjban részesült a tetszetős tálalásért és díszítésért Gadány csapata. Molnár Vilmos királyi mesterszakács és segítői finom és különleges ételekkel kínálták a megjelenteket.

Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével Szászfalvi László országgyűlési képviselő is. Örült, hogy egy kis közösség összefogott és ilyen nagyszerű rendezvényt szervez évek óta. E napon erősödnek az emberi kapcsolatok. A rendezvény nem jöhetett volna létre szorgos emberek nélkül. Gratulált a szervezésben és a lebonyolításban segédkezőknek, valamint a főzőcsapatok tagjainak is.

Gondoltak a gyerekekre is. Fogyott a vattacukor és a pattogatott kukorica. Alaposan kihasználták az ugrálóvárat is. A felnőttek bíztatták egymást egy-egy futam rodeóra és nagyokat nevettek a „sikeres” eséseken. A körzet élővilágáról szóló fotókiállításra is sokan voltak kíváncsiak. Ebéd után a színpadé volt a fő szerep. Felléptek a babócsai Nárcisz Nyugdíjas Klub énekesei és táncosai, a „Háromfai Dalnokok”, Julianus énekes, valamint a nagyatádi Vadvirág Néptánccsoport tagjai. Sztárfellépőként a Két zsivány és az Unique Együttes kapott nagy tapsot a közönségtől. A napot a tombolasorsolást követő bál és tűzijáték zárta.