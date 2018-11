Csokieső és tökös ínyencségek várnak a somogyi szállodákban

Néhány éve kezdődött el az a trend, hogy már nem csak karácsonykor és húsvétkor telnek meg a szállodák, de a mindenszenteket és a halottak napját is inkább utazással és pihenéssel töltik a családok. Ez Somogyban is így van, hetekkel ezelőtt alig lehetett találni szabad szobát a megyében.

Manapság teljesen természetes már, hogy a család felkerekedik az őszi szünetben és egy hotelben tölti ezt az időszakot. A szállásadók számítanak rá, hogy a novemberi hosszú hétvégén egy átlag őszi naphoz képest akár ötszörösére is duzzadhat a vendégforgalom. A foglalások értéke fejenként eléri az 57 ezer forintot ezen a hétvégén, ami 24 százalékkal haladja meg az év ebben a szakában jellemző összeget. A legkedveltebb úti célok között Siófok is ott szerepel.

Megnövekszik a forgalom ilyentájt a siófoki Hotel Yacht Wellness & Business-ben is. – Nagy foglalási kedvvel találkozunk ezekben a napokban – mondta el érdeklődésünkre Lantos Eszter, a szálloda értékesítési igazgatója. – Az őszi szünetben közel telt házzal üzemel a szálloda. A vendégek átlagosan két éjszakára foglalnak és többnyire párban, vagy családostul érkeznek hozzánk.

Erre a hosszú hétvégére a hotel kibővítette wellness-szolgáltatásait és szaunaszeánsz programokkal várják a felnőtt vendégeket. A gyerekek pedig mozi- és játszósarokban szórakozhatnak. A halloween hangulat uralkodik a Hotel Yacht Wellness & Business-ben, s ezt tükrözi a svédasztal kínálata is, ahol a tökös ételek is helyet kapnak.

Nemcsak a Balaton fővárosába látogatnak ősszel szívesen a turisták, a balatonlellei BL Yacht Club is telt házra számít a nyolcadik hosszú hétvégén. – Az őszi szünet és a 24-25 fokos enyhe időjárás jót tett a foglaltságunknak – mondta kérdésünkre Tóth Balázs, a BL Yacht Club ügyvezetője. – Családok is foglaltak nálunk, de meglepő, hogy a vendégeink 25 százaléka külföldi.

A turisták átlagosan kettő vagy három éjszakára tervezik az őszi kiruccanást, de vannak, akik öt éjszakát is maradnak. Az ügyvezető elmondta: ezen a hétvégén is várja a wellness-részleg a Balatonlellére érkezőket, de a Tekergő is szolgálatban van és a szokásos gyermekjátszó és kézművesprogramok is várják a lurkókat.

A zamárdi Hotel Wellamarinban már egy hete elkezdődtek a gyerekprogramok: vízi mozi, kisvonatozás, tökfaragás és felvonulás is várja a családokat. A csúcspont pedig az lesz, amikor beizzítják a cukorágyúkat a Balaton-parton, és mindenki gyűjthet cukrot vagy csokit. – Kilencvenszázalékos a foglaltságunk – mondta el kérdésünkre Kiss Annamária marketing- és kommunikációs vezető. – Még ezekben a napokban is érkeznek foglalások a novemberi hosszú hétvégére.

Kiss Annamária hozzátette: a programokra nagy az igény a családok részéről, hiszen fontos a gyerekek figyelmét lekötni. A főszezonon kívül pedig jó áron találnak kedvező csomagokat a Balatonnál. – Nem csupán a szállást kapnak, de programokat is – fogalmazott. – A gyerekek pedig élményekkel gazdagodnak, sőt még tanulhatnak is.

Dél-Somogyba hívogatja a vendéget a vénasszonyok nyara

A novemberi hosszú hétvége sokakat csábít Dél-Somogyba, hiszen a panziók és szállodák forgalma ott is megnövekszik ilyenkor. – A szállodában telt ház van – mondta el kérdésünkre Nagyné Huszár Andrea, a nagyatádi Hotel Solar igazgatója. – A vendégeink nagy része már csütörtökön érkezik és vasárnapig maradnak.

Minden napra programmal készültek a vendégek számára, – tette hozzá a szállodaigazgató. Kvízjáték és kirándulás is színesíti a hétvégét. S mivel remek az idő, akár egyéni kiruccanásra is van lehetőség.

Hasonló a helyzet Csokonyavisontán is. – Tele vagyunk vendéggel ezen a hosszú hétvégén is, ahogyan az október 23-ain – tudtuk meg Katz Zoltántól, a csokonyavisontai Korona Panzió vezetőjétől. – Négy napra érkeznek hozzánk a vendégeink, akik többségében az idősebb korosztály tagjai. Katz Zoltán hozzátette: a novemberi enyhe időjárás egyébként is vonzza a turistákat Csokonyavisontára. Sokan a medencék szélén is pihennek, mivel még ilyenkor is lehet napozni.