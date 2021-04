Cukrásznak tanul a desszertek mestere

Visszatért egykori iskolájába Kadarkútra Jakabfi Dávid. Ifjú diákként itt tanult szakácsnak, most pedig a cukrászmesterséget szeretné hivatalosan is elsajátítani. Az elmúlt évek alatt tányérdesszertjeivel meghódította hazánkat, sőt Európát is. Egyedüli magyarként egy neves szakácskönyvbe került több Michelin-csillagos szakemberrel együtt.

A kadarkúti Jálics szakközépiskolában szakácsnak tanult korábban Jakabfi Dávid. Felnőttként több évet dolgozott külföldön, majd két desszertes könyvet is írt tapasztalatai alapján.

– Az első háziasszonyoknak készült, a második inkább szakmabelieknek, amely 2019 decemberében jelent meg, és nagy örömömre már újra kellett nyomtatni – mondta el Jakabfi Dávid. Hozzátette: Münchenben, Berlinben és Svájcban gyűjtött tapasztalatokat, konyhai és ízélményeket, hogy tökélyre fejleszthesse tányérdesszertjeit. – Eljutottam oda, hogy hazai és külföldi cukrászokat oktatok a nagykanizsai műhelyemben, és a közelmúltban kaptam egy felkérést, hogy külföldi Michelin-csillagos szakemberekkel együtt egy nemzetközi szerkesztésű kiadványban egyedüli magyarként bemutatkozhatok – mesélte a fiatal cukrász-szakács. A könyvben kávés-málnás tányérdesszertet mutatott be, amely összesen tizenhárom elemből áll. A járvány alatt sem pihent, amikor a szabályok engedték, tanított, és újra iskolapadba ült. Egykori iskolájában cukrásznak tanul. Egyik szakoktatója egykori osztálytársa, és nagyon élvezi, hogy újra a kadarkúti intézményben szerezheti meg a végzettséget egy kétéves képzésen.

– Mindenki megérezte a járvány alatti veszteséget, de az innovatív kollégák rájöttek, hogy ez idő alatt a legjobb befektetés a tanulás, és sokan jelentkeztek nálam is képzésre, valamint a könyveim iránti kereslet is húsz százalékkal emelkedett – tette hozzá Jakabfi Dávid. Az az alapelve, hogy mindig haladni kell a trendekkel, de továbbra is az íz az első, ugyanakkor a küllem is nagyon fontos egy sütemény esetében. A hagyományos képviselőfánk mellett szükség van könnyedebb és minőségi alapanyagokból készült tányérdesszertekre. – Az a célom, hogy kiszolgáljam hagyományos süteményekkel és modern tányérdesszerttel a balatoni vendéglátó egységeket, bízom benne, hogy mielőbb elkészül az alkotóműhelyem, és nem fognak bennem csalódni a jövőbeli ügyfeleim.