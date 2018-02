A Dal: Dánielfy Gergely lett 2018 felfedezettje

Dánielfy Gergely, a kaposvári színészhallgató elsőként, 47 ponttal jutott tovább A Dal 2018 döntőjébe. Ráadásul duplán örülhetett a debreceni fiatal, hiszen ő lett A Dal idei felfedezettje is.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételért küzdő fiatal korábban elmondta portálunknak: nagyon izgul a szombati fellépés miatt. – Várom, hogy újra a zsűri elé állhassak – mondta Dánielfy Gergely. – Már csütörtöktől zajlottak a próbák, hiszen ugyanazt a színvonalat akarom hozni, mint az előző műsorban. Nagyon nehéz megtalálni ezt az embernek magának, de majd a színpadon eldől minden.

Így is lett. A zsűri és a közönség tetszését egyaránt elnyerte ezúttal is az Azt mondtad című szerzemény. A pontozásnál mindössze Frenreisz Károly, zenész és zeneszerző nem adta meg a maximális pontszámot, de a közönségszavazatokkal együtt így is kiemelkedő 47 ponttal zárta az első elődöntőt Dánielfy Gergely.

Schell Judit is dicsérte a fiatal színészhallgató produkcióját. – A múltkori előadás mércéjét még magasabbra tetted, és még ezt is sikerült felülmúlni – értékelt a Jászai Mari-díjas színésznő.

Ezt követően a színfalak mögött Dánielfy Gergely azt nyilatkozta, hogy ez egy álom, amiből reméli soha nem fog felébredni. Az este azonban még itt sem ért véget a Rippl-Rónai Művészeti Kar hallgatója számára ugyanis ő lett A Dal 2018-as felfedezettje is, melyért különdíjat vehetett át.

A jövő héten következik a második elődöntő A Dalban, ahonnan majd nyolcan jutnak tovább a döntőbe. Közülük kerül majd ki az az előadó, aki Magyarországot képviselheti Lisszabonban az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Dánielfy Gergellyel az első adás előtt készült interjúnk itt megtekinthető: