Dárdai akkor ül le a kispadra, ha újra meglátják a tüzet a szemében

A zamárdiak szerint közvetlen, kedves ember Dárdai Pál, aki szabadságának nagy részét a Balaton-parti városban tölti.

A szezon végeztével köszönt el a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, azaz a Bundesligában szereplő Hertha BSC kispadjától Dárdai Pál. Jelenleg Zamárdiban él, s ahogy Csákovics Gyula, a város polgármestere fogalmazott: nagyon közvetlen, kedves ember, bárkivel is találkozik a városban beszélget velük, elkészülhetnek a közös fotók és mindenkinek ad autogramot. Egyre inkább kötődik a településhez, egyfajta nagykövetük lett, tavaly pedig megválasztották díszpolgárnak.

Első szóra igent mondott, amikor felkérte a település arra, hogy a Dárdai Team lépjen pályára azon a jótékonysági labdarúgó-mérkőzésen a helyi megye hármas bajnokcsapat ellen, melyet a súlyos balesetet szenvedett Széll Kolett megsegítésére szerveztek. Ez már a második alkalom volt, hogy az egykori kiváló labdarúgókból gründolt együttes segített.

– Egész évben együtt vagyunk a srácokkal, s ha van egy kis szabadidőnk, akkor focizunk egy jót – mondta Dárdai Pál. – Az együttesünket egykori focisták, barátok alkotják, egy erős közepes együttes vagyunk. Tavaly is jól sikerült a mérkőzés, igaz akkor nem volt ennyire meleg. Nagyon szívesen jövünk és segítünk, ha hívnak.

Ezúttal is egy nemes cél érdekében léptek pályára Zamárdiban Dárdai Pálék.

– Mi már csak erre vagyunk jók, a profik közé már nem férünk oda – tette hozzá nevetve. – Az előző évben, miután a második félidőre becserélték a fiatalokat, kikaptunk. De természetesen nem az eredmény számít, a lényeg, hogy együtt vagyunk és segíthetünk. Sajnos már sérülten érkeztem a mérkőzésre, így nem tudtam sokat vállalni.

A kiváló szakember a Balaton-parti városban tölti a nyarat, de… – Szinte semmire sincs időm – emelet ki. – Minden reggel elmegyek futni, utána elvégzem azokat a ház körüli dolgokat, melyek az én reszortom, például lenyírom a füvet. Majd előkészítem a medencét, hogy tudják használni a srácok és úszok egy jót a Balatonban. Mire lezuhanyzok, addigra a feleségem megcsinálja a reggelit. Délutánonként hajókázunk és élvezzük a magyar tenger szépségét, s rengeteg vendég fordul meg a házunkban. Szeretek horgászni, de a nagy fogás még elmaradt, folyamatosan jönnek az ismerősök, akik ellátnak jó tanácsokkal, s hogy kitől kaptam a legjobb instrukciókat, majd az idény végén elárulom.

Nem hiányzik neki a futball körüli nyüzsgés, kikapcsolta a telefonját, nem néz televíziót.

– Ez most abszolút jólesik, úgy élek, mint egy kisgyerek, aki elmegy iskolába, majd miután hazaérkezik, tanul egy kicsit, s mindezt igazi nagy felelősség nélkül teszi – hangsúlyozta. – Csak a családra és magamra figyelek, azaz szépen telnek a napjaim.

Sok embert foglakoztat a kérdés, mikor láthatjuk újra a kispadon Dárdai Pált.

– Majd, ha a játékos belenéz a szemembe és látja benne a tüzet, én pedig azt érzem, hogy újra száz fokon tudok égni, akkor majd meghallgatom az ajánlatokat – felelte. – Az idény végeztével voltak megkereséseim, de mindegyiket tisztelettel megköszöntem és visszautasítottam. Az sem jelentene problémát, ha jövőre újra a Hertha utánpótlásában kapnék szerepet. De most szeretném kihasználni a szünetet, s úgy gondolom ez nekem most – tizenöt esztendő után – megjár.

Több százezer határon inneni és túli magyarnak adta vissza a futballba vetet hitét, szinte bálványozták a drukkerek.

– Megpróbálok mindig tisztességesen beszélni a szurkolókkal – mondta. – Ők is rengeteget tettek a magyar labdarúgásért, elég csak a fergeteges hangulatra gondolni, melyet a válogatott meccsek alatt teremtettek. Kettőezer-tizennégyben a Jóisten ideküldött egy kiskatonának, hogy szedjem rendbe a dolgokat egy kicsit, s ez sikerült, de nem élek vissza ezzel. Én már el is felejtettem, de úgy tűnik, az emberek még nem, szeretnek és nagyon normálisak velem. Úgy látom, most egy kicsit nagyobb egység van a válogatottnál, és az utánpótlásban is van előrelépés, így egy szebb jövő előtt állhat a magyar foci.

Amikor a Hertha visszahívta, akkor a kommentelők ellepték az együttes Facebook-oldalát és kevert magyar, német angolsággal követelték vissza a kapitányukat. – Nem vagyok fent a közösségi oldalon, a digitális világgal nem foglalkozom, mert arc nélküli – tette hozzá. – A stadion hangulata, amit átélünk, amit látunk, az a fontos. Ahogy itthon, úgy a Herthánál is mindig jó volt a légkör, az emberek még most is szeretnek, tisztelnek, megbecsülnek és a csapattal is minden probléma nélkül váltunk el.

Ő játszotta és nyerte a legtöbb mérkőzést a Herthában

Dárdai Pál 1979. március 16-án született Pécsen.

Csapatai játékosként: Pécsi MSC (1989–1991), Pécsi Mecsek (1991–1995, 68 meccs és 11 gól), BVSC (1996, 23 meccs és 3 gól), Hertha BSC (1997–2011, 297 meccs, 17 gól), posztja: védekező középpályás.

Válogatottság. U21: 5 meccs és egy gól, felnőtt: 61 meccs és 5 gól (1998–2010).

Csapatai edzőként: Hertha BSC-utánpótlás (2012–2015), a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (2014–2015, az utolsó meccse a Finnország elleni 1–0-ás győzelem volt), Hertha BSC (2015–2019).

Sikerei játékosként: Bundesliga-bronzérmes (1999), német Ligakupa-győztes (2001, 2002), német Ligakupa-döntős (2000), magyar bajnoki ezüst­érmes (BVSC, 1996), Magyar Kupa-döntős (BVSC, 1996). Elismerései edzőként: az év magyar edzője (2015), az év edzője Berlinben (2015), a Bundes­liga legjobb edzője a Kicker szavazásán (2016).

Dárdai Pál 280 alkalommal szerepelt a berlini együttes színeiben, ezzel a gárda történetének legtöbb mérkőzését játszó futballistája lett. Egyetlen játékos sem nyert nála több mérkőzést a Hertha színeiben. A Hamburg elleni 2–1-es siker során döntötte meg a klubcsúcsot, ez volt ugyanis a 107. győzelme a kék-fehérek színeiben.

Dárdai nős, három fia van: Pál, Márton és Bence.