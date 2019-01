Derűvel és humorral keltették életre Arany János művét

A budapesti Nemzeti Színházban adott elő egy darabot a Várdai Népszínkör. Az ötszáz lelkes település amatőr színjátszói a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével jutottak el a fővárosba.

Arany János: A fülemile című művét állította színpadra a Várdai Népszínkör. A 26 perce előadást – melyet Tóth Géza rendezett – az elmúlt hétvégén mutatták be a budapesti Nemzeti Színház, Kaszás Attila termében.

– Ez egy hatalmas öröm – fogalmazott Rónai Csabáné, a Várdai Népszínkör vezetője. – A csapat tagjai közül sokan még nézőként sem jutottak el a teátrumba, így nagy volt az izgalom. Elképesztően jól sikerült az előadás, telt ház előtt játszottunk, a közönség pedig vastapssal díjazta a produkciót. Az előadásban gyerekek, középkorúak és nyugdíjasok is szerepeltek, de kiegészültünk környékbeli, jutai, somogyjádi, kaposvári barátainkkal, vendégszereplőkkel.

– Hónapokig gyakoroltunk – folytatta Rónai Csabáné. – Tavaly ősztől, heti két alkalommal próbáltunk, egyszer Somogyjádon, másszor pedig Várdán. A darab az prózai, de mi raktunk bele zenei betéteket, így tánc és ének is volt az előadásban. Akkora sikert arattunk Budapesten, hogy már több meghívást is kaptunk. Felkerestek bennünket Somogyjádról, Osztopánról, Barcsról és Kozármislenyből is, de Várdán is bemutatjuk majd a művet – tette hozzá Rónai Csabáné.

A színjátszók a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) segítségével jutottak el a fővárosba. – Négy évvel ezelőtt, 2015-ben indult el a Pajtaszínház program – mondta Berlik Mária, a NMI Somogy Megyei Irodájának vezetője. Ezt a programot a NMI és a Magyar Teátrumi Társaság hívta életre azért, hogy az amatőr színjátszáson keresztül támogassák a kis települési közösségeket. Fontos, hogy az emberek kimozduljanak otthonról és kapcsolatot keressenek egymással.

– Somogy, 2016-ban vett részt először a szemlén – hangsúlyozta Berlik Mária. – Azért esett Várdára a választásunk, mert régóta állunk szakmai kapcsolatban velük és ennek köszönhetően egy kicsit jobban bele is látunk a várdai életbe. Tudjuk, hogy egy nagy múltra visszatekintő aktív közösség van a településen, amely egy picit „leült” és arra gondoltunk, talán jót tenni nekik egy ilyen program. Nem is csalódtunk bennünk, jó választás volt – tette hozzá Berlik Mária.

A várdiaiak a fellépés után egy elismerő oklevelet is kaptak amelyre azt írták: lelkiismeretes munkával, bátor témaválasztással, derűvel és humorral keltették életre Arany János művét.