Detektorral kutat a világháborús emlékek után

Detektorral járják végig a Margit-vonal mentét a következő hónapokban, világháborús emlékek után kutatva. Az ötletgazda Hortobágyi Ferenc, a nagyatádi harckocsi ezred baráti körének elnöke elmondta: a leletek a megyei múzeumhoz, illetve a nagyatádi hadiparkba kerülnek majd.

Hortobágyi Ferenc, a 69. harckocsi ezred nyugdíjas és baráti kör elnöke az egykori Margit-vonal mentén második világháborús tárgyak után akar kutatni: hamarosan egy detektort vásárol, a munkához szükséges egyik engedélyt megkapta. A térségben korábban már találtak gyalogsági aknát és fel nem robbant tüzérségi lövedéket éppúgy, mint géppisztolyt.

– Szerintem a föld mélye még ennyi idő elteltével is sok mindent rejthet, amit érdemes megkeresni – hangsúlyozta Hortobágyi Ferenc. – Azt gondolom, hogy sisakok, azonosítók, kulacsok , csatok és korabeli kitüntetések is lehetnek a térségben. Ez is hozzátartozik a történelemhez, a múlt egy-egy darabja ennyi idő távlatából is érdekes lehet. A környéken hónapokig állt a front, s évtizedekkel a második világháború után is felfedeztek már gyalogsági ásót, géppisztolyt és üres ágyúhüvelyt is. Akkor is találtak egykori katonai felszereléseket, amikor elkezdték felhúzni a környékbeli nagy áruházakat, s előtte kötelezően átvizsgálták az építési területeket.

Hortobágyi Ferenc együttműködési megállapodást kötött a Rippl-Rónai Múzeummal, s a kormányhivataltól is engedélyre vár. Hangsúlyozta: szigorú szabályok vonatkoznak a munkára, a kutatási napló vezetésén kívül pontosan be kell jelölni azokat a helyszíneket, ahol majd dolgozik. Tervek szerint az elnök először Gyékényes térségében kezdi el a kutatást, s ha valamit talál, akkor a holmi a nagyatádi haditechnikai park gyűjteményét gyarapítja, amennyiben a Rippl-Rónai Múzeum nem tart rá igényt. Ha robbanásveszélyes felszerelés kerül elő a föld mélyéből, akkor rögtön értesíteni kell a rendőrséget és tűzszerészeket. Hortobágyi Ferenc azt mondta: a felderítéshez szükséges fémdetektort rövidesen megvásárolja a baráti kör, s így akár már kora ősszel elindulhat a munka.