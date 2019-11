Digitális egészség: nem szabadul a papírtól a recept

Már két éve dolgoznak a doktorok és gyógyszerészek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), ahol még mindig nem zökkenőmentes a digitalizáció.

Elvileg kevesebb vényt állítanak ki és jobban rálátnak a betegek gyógyszerszedési szokásaira a doktorok, amióta a nyomtató helyett a felhőbe küldik a pácienseknek szánt orvosság adatait. – Alapjában véve elégedett vagyok a rendszerrel – mondta lapunknak Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke. – Persze zökkenők vannak, múlt héten például az igazolvány leolvasója nem működött.

Az is előfordul, hogy nem tudják feltölteni az információkat az elektronikus térbe, Dús István szerint utólag ezek az adatok is helyükre kerülnek.

Szabó Péter Balázs, a Somogy Megyei Gyógyszerészkamara elnöke szerint mindig akkor adódik gond, amikor új funkciók kerülnek a rendszerbe.

– Ilyenkor nehéz, vagy egyáltalán nem lehet bevinni az információt. Az adatokat nekünk kell digitalizálni, s keletkezik egy időablak, ami főleg nagyvárosokban elszámolási hibákhoz vezethet. A városokban ugyanis a beteg rövid idő alatt több gyógyszertárat is felkereshet, s előfordulhat, hogy két helyen is kiváltja ugyanazt az orvosságot.

Balázs Lajos, a balatonboglári egészségügyi központ vezetője szerint is azzal van leginkább gond, hogy nem valós idejű az információ áramlása. – Az elv önmagában nagyon szép, csak a gyakorlat mást mutat – mondta Balázs Lajos. – A rendszer nem működik igazán úgy, ahogy kellene, például éppen most sem. Hiába viszem be az adatokat, a családorvos ma nem fogja még látni, mert csak lassan, utólag töltődik fel az információ. Hiába kétéves már ez az elektronikus egészségügyi szolgáltatás, gyakran ma is nyögvenyelősen működik.

Több információ, kevés használó

– Vannak doktorok, akik még mindig a hagyományos módszerrel állítják ki a vényeket.Vannak szolgáltatók, akik nem tartják be a jogszabályt – mondta Kelemen Zoltán, a balatonföldvári egészségügyi centrum vezetője. – Az ÁNTSZ-nek ellenőriznie kellene. A másik probléma, hogy az EESZT informatikai háttere eléggé labilis, vannak napok, amikor nem tudjuk használni.

Pedig olcsóbb is a felírás papír nélkül. Kelemen Zoltán elmondta: ők napi ezer receptet állítottak ki, amely havonta 100 ezer forintba került. S az is tény, hogy jobban átlátják a doktorok a páciensek gyógyszerszedési szokásait. – Ha a beteg azzal jön, hogy bevette a gyógyszert, de mégsem gyógyult meg, olyankor megnézem az EESZT-ben, hogy kiváltotta-e a receptet. A receptek 10–20 százalékát ki sem váltják, ami máris magyarázat az elmaradt gyógyulásra – mondta Dús István.