Digitális eszközöket kaptak a bírók

A bírók dolgát megkönnyítik a most átadott laptopok és a táblagépek, mert ezzel a jogszabályok és nyilvántartások elérése gyorsabbá válhat.

A bíróknak tárgyalás közben emiatt nem kell kimenniük a tárgyalóteremből. A diktálóprogramok segítik az otthon dolgozást, mondta az új eszközökről Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék szóvivője. Az átadáson elhangzott: az Országos Bírósági Hivatal (OBH) feladata, hogy a hagyományok megtartása mellett vezesse át az igazságszolgáltatást a digitális korszakba. Az átalakulás csökkenti az adminisztratív terheket, és gyorsabbá, hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi az eljárásokat.

Somogyban három, országos 72 végpontot alakítottak ki bíróságokon, börtönökben és rendőrségeken. Ezeket összekapcsolva lehetővé vált egy tanú vagy egy letartóztatott vádlott kihallgatása akár több száz kilométeres távolságból is. A rendszert Péter Zoltán, az OBH főosztályvezető-helyettese mutatta be. A rendőrség a Robotzsaru programról adott tájékoztatót. Király Péter, a Kaposvári Törvényszék elnökhelyettese a Digitális Bíróság Projektről tartott előadást. A fejlesztés egyik célja, hogy az ügyfelek elektronikusan is betekinthessenek az iratokba, valamint a közhiteles nyilvántartások összekapcsolódhassanak a bírósági rendszerrel.

