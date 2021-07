Digitális fejlesztéssel is küzdenek a lemorzsolódással

234 notebook, 137 asztali PC, négy szerver és 94 tablet: a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) három éves, most zárult projektjében technikai korszerűsítésre is lehetőség nyílt, így ezeket az eszközöket is megvásárolhatták. A 2018-ban indított, átfogó fejlesztést célzó program zárórendezvényét szerdán tartották Kaposváron.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója köszöntötte a résztvevőket, Kard János főigazgató-helyettes vázolta fel a főbb eredményeket. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése és az alapkészségek fejlesztése: ez volt a projekt kiemelt célja, melyhez mintegy 549,1 millió forint támogatást nyertek. Ötvenhat tanulócsoportot alakítottak ki, melyben 356 diák vett részt, s a tehetséggondozáson kívül rendhagyó irodalomórákat is szerveztek számukra. Elhangzott az is: a fiataloknak az utóbbi három évben 172 rendezvényt tartottak, melyek egyebek mellett a duális szakképzést erősítését, a pályaorientációt éppúgy érintették, mint a drogprevenciót. Kard János kiemelte: nagy hangsúlyt helyeztek az egyéni felzárkóztatásra, s a program lehetővé tette a testvériskolai kapcsolatok kialakítását. Tizenegy tanulmányutat szerveztek, a dunántúli megyéken kívül Hevesben és Békésben is jártak. – Online tananyagok kidolgozása, pedagógus, oktatói továbbképzés valamint eszköz beszerzés: ez is része volt a most lezárult projektnek – közölte. – A 234 notebook, 137 asztali PC, négy szerver és 94 tableten kívül tanulópadok, székek és iskolai bútorokat is beszereztünk összesen 150 millió forintért. A kaposvári Eötvös Loránd technikumban digitális közösségi alkotóműhelyt alakítottak ki és kollégiumi közösségi teret is fejlesztették. Utóbbi munkát a nagyatádi Ady Endre technikumban is elvégezték. Kard János a projekt főbb eredményei kapcsán hangsúlyozta: a tanulmányi eredmények javultak, 10,23 százalékos növekedést mértek, miközben 6,29 százalékkal csökkent a lemorzsolódás, s 397 pedagógus vett részt továbbképzésen.