Digitális röntgen is segíti a gyógyulást Balatonbogláron

Egy modern digitálisröntgen- és ultrahang-berendezéssel gazdagodott nemrégiben a balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ.

Balázs Lajos intézményvezető főorvos a Somogyi Hírlap kérdésére elmondta: összesen 47 millió forintba került a két készülék, amit az intézmény saját gazdálkodásából sikerült biztosítani közbeszerzésen keresztül.

A szakembertől azt is megtudtuk: a készülékeknek amortizációs idejük van, s bár még a régi eszközök is használhatóak voltak, abba a korba léptek, hogy a feladatellátás érdekében időszerűvé vált a cseréjük. Balázs Lajos hozzátette: az is a csere mellett szólt, hogy most tette lehetővé a gazdálkodás a fejlesztést. Megvolt rá a lehetőségük, s ezt kihasználták, mert nem tudni, hogyan áll majd négy-öt esztendő múlva anyagilag az intézmény.

Kiemelte, hogy mindemellett törvényi előírás ma már az is, hogy páciensekre lebontva meg kell tudni mondani azt, mekkora volt az elkészített vizsgálat sugárterhelése. Mivel a régi röntgen ezt nem tudta, erre egy külön eszközt kellett volna beszerezni. Az új berendezésbe már be van építve ez a lehetőség is – avatott be a részletekbe a főorvos.

A korszerű berendezéseknek több fronton is nagy hasznát veszik majd a gyógyítás folyamán. A röntgenkészülék segíthet kiszűrni például egy tüdőgyulladást, de természetesen különböző csonttöréseket, illetve ízületi problémákat is vizsgálnak a segítségével. Mint megtudtuk, az ultrahangkészülékkel többek között a pajzsmirigy is megvizsgálható, de segíthet még akár egy mélyvénás trombózis kizárásában is.

Fotó: N. L.