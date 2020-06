Digitálisan igazolják az orvosok, ha nem megy iskolába a gyerek

Az elektronikus recepttel kapcsolatos kedvező tapasztalatok alapján egyre több gyermekorvos szorgalmazza, hogy az orvosi iskolai igazolásokat is digitalizálják.

– Ha óvodába megy, vagy ha visszamegy betegség után az iskolába, igazolásért kell kopogtatniuk, azaz egészségesen be kell jönniük a rendelőbe, betegek közé – mondta Dús István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki maga Kiskorpádon rendel és még három másik településen látja el a betegeket. – Iskolaidőben nagyon sok munkánk van az igazolásokkal. Néhány napos hasmenésre is igazolást kell adnunk, ők pedig kénytelenek bejönni érte.

A szülők bizonyos esetekben néhány napot igazolhatnak, ám ez hamar elfogy egy-egy tanévben. Emiatt volna szükség némi könnyítésre. Egyszerűbb a gépi igazolás a kézinél. – Én most is számítógépről nyomtatom ki a receptet – magyarázta a doktor. – El tudnám képzelni, hogy a most használatos programomban legyen lehetőség az e-igazolás kiállítására is. Azt már nem, hogy Rinyakovácsiban elektronikusan adjam az igazolást, mikor ott jelenleg is egy mobilnettel döcögünk.

Nem mindenki ért egyet az elektronikus igazolással. Egy kaposvári háziorvos azt mondta kérdésünkre: neki sokkal gyorsabb beírni a gyerek nevét és a dátumot a már előre kinyomtatott receptre, mint a számítógépbe beírni az adatokat. Ezért nem is örülne egy ilyen újításnak.

Ha a szükséges feltételek megvannak, működhet a rendszer, vélekedett Antal László, kaposfői háziorvos.

– Támogatom az ötletet, ugyanis én Nagybajomban is rendelek, ahol tartósan betöltetlen a gyerekorvosi körzet – mondta Antal László. – Négy kaposvári doktorral együtt rendelünk, napi váltásban és azt látjuk, hogy a betegek egy része csak az igazolás miatt jön. Itt például nagy segítség lenne orvosnak és páciensnek egyaránt az e-igazolás.

Hozzátette: az egészségtudatos szülő nem szívesen viszi a lázas, beteg gyermekét a rendelőbe. Nekik az is megoldás lenne, ha telefonon konzultálhatnának a doktorral. Ez egyébként a veszélyhelyzet idején is jól bevált. – Erre nagyon alkalmas a mostani digitális éra – mondta Antal László. – Ha például van egy bőrpanasz, azt a szülő lefotózza és elküldi, s a háziorvos konzultál a bőrgyógyásszal. Persze mindez nem helyettesíti a vizsgálatot, tette hozzá, de nagy segítség lehet, ahogyan az e-igazolás is.

S nem utolsósorban elmaradhatnának azok az „Oscar-díjas alakítások” is, amelyekkel néhány gyermek elkápráztatja háziorvosát, egy-egy igazolás érdekében.