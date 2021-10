Díjat nyert a Bocuse d’Or magyar döntőjén a siófoki fiatal

A legfiatalabb versenyzőként „A Legjobb commis” díjat zsebelte be a Bocuse d’Or magyar döntőjén a siófoki Fodor Noel.

A 18 éves siófoki fiú a második helyezett csapat tagjaként, Kelemen Roland segítője volt a világ egyik legrangosabb szakácsversenyének múlt heti, hazai bajnokságán.

Egy hónap felkészülés, mindeközben a fine dining fogások tökéletesítése majd a verseny után a vajas kenyér esett a legjobban a fiatal szakácsnak, aki nem sokkal a 18. születésnapja után csöppent a versenybe. A fiú precizitását és elkötelezett munkáját a Bocuse d’Or múlt heti magyar döntőjén a zsűri a legjobb commis-nak (a séf segítője) járó különdíjjal jutalmazta.

A szakácsverseny résztvevőinek az idén viszonylag rövid ideje volt felkészülni a magyar bajnokságra, így Fodor Noel és séfje, Kelemen Roland is csupán egy hónapon át készülhetett. A versenyen ezúttal is egy hal és egy húsételt kellett készíteniük a résztvevőknek, a kötelező alapanyagok a mangalica és a balatoni sudár ponty voltak. Az utóbbi a hazai pályát jelentette a balatoni fiúnak, aki azt mesélte, hogy a hal feldolgozása nem könnyű feladat.

– Nehéz téma, a pontyból kihozni a legjobbat és úgy tálalni, hogy ne legyen benne szálka. Míg a mangalica koncepciója viszonylag hamar megvolt, addig a ponttyal nagyon sokat dolgoztunk – mondta a fiatal a szakács, aki arról is beszélt, hogy rengeteg munka van a csapatuk 2. helyezése mögött, nem ritkán reggeltől hajnalig gyakoroltak.

A Kelemen Roland és Fodor Noel alkotta csapatot a világverseny francia döntőjét is megjárt Pohner Ádám készítette fel a Bocuse idei magyar versenyére. A fiatal siófoki szakácstanonc azt mondja, nemcsak az ételek elkészítésében kapott sokat az egyik példaképnek is tartott Pohner Ádámtól, hanem a szellemi felkészülés terén is. A show-műsornak is betudható szakácsverseny mentálisan is megterhelő. Különösen, ha arra gondolunk, hogy kamerák és fényképezőgépek kereszttüzében, közönség és hangos műsor kíséretében kell koncentráltan dolgozni.

– Az elején még zavart, ami körülöttünk van, de ki tudtam zárni mindent és csak a feladatra koncentráltam – magyarázta Noel, aki szerint ehhez arra is szükség volt, hogy Kelemen Rolandban olyan séfre és versenyzőtársra talált, akivel az első pillanattól jól kijöttek, és gördülékenyen tudtak együtt dolgozni, pedig ha az alaptermészetüket nézi, inkább tűz és vízként jellemzi kettejüket. Az egymást kiegészítő elemek egyébként a csapat kétféleképpen elkészített halas fogásaiban is megjelent. A balatoni sudár pontyot jin-jang tányéron tálalták fel azzal a koncepcióval, hogy a két fogás külön-külön is megállja a helyét, mégis együtt az igazi.

Kelemen Roland és Fodor Noel csapatmunkája a második helyet jelentette a Bocuse d’Or magyar döntőjén, amit ezúttal Dalnoki Bence és Nyikos Patrik nyertek.

Visszatért a suliba

A Bocuse d’Or versenykiírása szerint a commis chef 18–22 éves lehet, de az alsó korhatár viszonylag ritkának számít, ezért is kiemelkedő Fodor Noel különdíja. A fiú jelenleg is tanul, a verseny miatti iskolai kitérő után visszatér a veszprémi Séfbe, ahol a két év múlva esedékes érettségire készül. A Bocuse után Noel első útja is a suliba vezetett, ahol az őszi szünet után újabb kihívás vár rá: előadást tart majd a végzősöknek az élményeiről és a tapasztalatairól.