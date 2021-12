Díjjal ismerték el Battyáni Zita, kaposvári bőrgyógyász munkáját

Gyermekgyógyásznak készült, mégis bőrgyógyász lett Battyáni Zita. A Kaposi Mór Oktató Kórház bőrgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa Matoltsy-díjat kapott.

– Mikor döntötte el, hogy az orvosi pályát választja? Terelgette családja ebbe az irányba?

– Nem volt orvos a családomban, ennek ellenére már általános iskolában érdeklődtem a pálya iránt. A gimnáziumban aztán célzottan biológia szakra jelentkeztem, majd a Pécsi Tudományegyetemen szereztem orvosi diplomát.

– A véletlennek köszönhető, hogy nem gyermekgyógyász lett.

– Egyetemi tanulmányaim alatt dolgoztam az anatómiai intézetben kutatóként, majd a gyermekgyógyászati klinikára jelentkeztem, ám akkor éppen nem volt hely. A bőrgyógyászaton két állást is meghirdettek, így arra jelentkeztem. Találkoztam az akkori professzorral, aki értékelte az egyetem alatt végzett tudományos munkámat, a gyermekbőrgyógyászat iránti érdeklődésem is tetszett neki, így szeptemberben sikerült az állást megkapnom. A szakvizsga után még gondolkodtam, hogy visszakanyarodok a gyermekgyógyászat felé, de inkább maradtam. Addigra megtetszett a bőrgyógyászat, azóta sem bántam meg a választásomat. Talán a legszerteágazóbb orvosi szakma, számos egyéb szakággal kapcsolatos. Onkológiai vonatkozásban a melanoma malignum és az egyéb bőrdaganatok diagnosztikája és gyógyítása kiemelt feladat. Emellett a fertőzéses kórképek, vírusos, bakteriális és egyéb kórokozók kiváltotta betegségek azonosítása napi kihívást jelent. Nem szabad megfeledkezni az immunológiai és allergológiai megbetegedésekről sem, melyeket sokszor a bőrtünetek alapján ismerünk fel. Számos veleszületett vagy genetikusan meghatározott kórkép, a pikkelysömör, az atopiás dermatitis, de a rendszeresen visszatérő csalánkiütések is befolyásolják a betegek életminőségét, melyeket a modern kezelési eljárásokkal tartósan tünetmentesíthetünk.

– 2003-ig a pécsi bőrklinikán dolgozott. Hogyan került Kaposvárra?

– Hallottam, hogy Nagy Gyula főorvos nyugdíjba megy és megpályáztam a kaposvári kórházban az osztályvezető főorvosi állást. 2003. szeptember elseje óta dolgozom itt, mellette 2007–2012 között a pécsi bőrklinikát is vezettem. Főként a bőrgyógyászat onkológiai részével foglalkoztam.

– A melanóma aggasztó térhódítása figyelhető meg. Az új kezelések segítenek a betegség leküzdésében?

– A legrosszindulatúbb bőrdaganat a melanóma. Tízévente megkétszereződik a betegek száma, az amerikai statisztikában a második, harmadik leg­gyakoribb daganatféleség. Szerencsére a halálozás terén nem foglal el ilyen előkelő helyet. Tíz–tizenöt évvel ezelőtt a kemoterápia volt az elsődleges kezelési mód, amelynek hatékonysága húsz százaléknál nem volt magasabb. A kétezres évek elején elkezdték alkalmazni a célzott biológiai, majd az immunterápiákat. Napjainkban már a genetikai változásoknak megfelelő célzott kezeléseket alkalmazunk. Van olyan betegünk, akinél a melanóma agyi áttétet képezett, és tíz év után teljes életet él. Korábban fél évnél többet nem tudtunk volna jósolni neki. Óriási lehetőség, hogy a kezelések révén már nem tűnik reménytelennek, ha valaki melanómás. Nem tudom eléggé hangsúlyozni az önvizsgálat és a korai felismerés fontosságát.

– Rengeteg beteget gyógyított meg. Vannak olyanok, akikre a mai napig emlékszik?

– Sok betegről azt is tudom, melyik szobában, melyik ágyon feküdt. Nagy öröm számomra, amikor a kezelések után láthatom a betegeimet visszatérni a hétköznapokba, tünet- és panaszmentesek és teljes életet élhetnek.

– A bőrgyógyászat egyike azon osztályoknak a Kaposi Mór Oktató Kórházban, ahol szinte évek óta változatlan a szakdolgozói állomány, alacsony a fluktuáció.

– Az évtizedek alatt sok főnököm volt, mindegyiktől tanultam. Szerintem egy osztály működését nagyban befolyásolja, hogy kik dolgoznak együtt és hogyan. Az új főnővérünk nagyon jól összetartja a szakdolgozókat, valóban alacsony a fluktuáció. Nagyon örülök, hogy a régi gárda mellett épül egy, a szakma iránt elhivatott fiatalokból álló csapat is. Mióta itt vagyok, hárman szakorvosi diplomát szereztek, ketten pedig jövő márciusban fognak. Jelenleg tíz orvosunk van, így a rutinmunka mellett tudnak speciális területek felé is orientálódni.

– Jelentkeznek a bőrgyógyászaton is posztcovid tünetekkel?

– A hajhullás nagyon gyakran előfordulhat vírusinfekció miatt, így a Covid esetében is. Az elhúzódó magas láz is szerepet játszik a kialakulásában. Jellemzőek a csalánkiütések, valamint speciális, a lábakon, kezeken előfordul fagyásszerű tünetek megjelenése is. A szájmaszk miatt pedig több esetben tapasztalunk pattanásos tüneteket és bőrirritációt.

Bőrtumorok modern kezelését kutatja

Battyáni Zita 1954. augusztus 6-án született Pécsen. Általános és középiskolai tanulmányait is a baranyai megyeszékhelyen végezte, majd a Pécsi Tudományegyetemen általános orvosi diplomát szerzett. Szakvizsgát tett bőrgyógyászatból, nemibetegségekből, kozmetológiából, majd klinikai onkológiából. Németül, franciául és kandidátusi középfokon angolul beszél. 1997-ben PhD-fokozatot szerzett, 2010-ben habilitált, majd rá hét évre egyetemi magántanári kinevezést kapott. 2003 óta a Kaposi Mór Oktató Kórházat erősíti a bőrgyógyászati osztály vezető főorvosaként.

Battyáni Zita fő kutatási területe a bőrtumorok modern kezelése, a melanoma malignum immunhisztologiai, molekuláris biológiai vizsgálata, prognosztikai faktorok, a Cutánlymhomák terápiás lehetőségei. Számos hazai és európai szakmai társulat tagja. Korábban Pro Sanitate díjat kapott (2017), a közelmúltban a Matoltsy Sándor Gedeon által létrehozott alapítvány kitüntetését vehette át. Férje Szekeres György szintén szakmabeli, patológus.

A fiúk után három lány jött

– Két éve nyugdíjba mentem, de ez a mindennapokon nem változtatott – mondta el érdeklődésünkre Battyáni Zita –, folyamatosan végzem a munkámat. Munkamániás vagyok, nem tudok abbahagyni egy befejezetlen feladatot, addig dolgozom, amíg el nem készülök. Szabad­időmben nagyon szeretek kirándulni, olvasni, színházba járni és természetesen a megfeszített munka mellett a testmozgást sem szabad elhanyagolni. Alig várom már, hogy a kertemet rendbe tehessem. Férjem patológus, így jól ismeri a gyógyítással járó feladatokat. Sajnos a fiaim nincsenek a közelben, György Budapesten él, francia bölcsésznek tanult. Csaba Angliában sürgősségi orvosként dolgozik, a menyem pedig belgyógyász. Csupa fiú volt a családban, és nagy öröm számunkra, hogy a négy unokám közül három lány. Amikor csak tehetjük, meglátogatjuk őket.

Fotó: L. R.