Díszköves úton sétálhatunk majd a strandra

Teljesen megújul a balatonboglári Platán strand, az önkormányzat a napokban írta alá a szerződést a kivitelezővel. A közkedvelt strand 314 millió forintból szépülhet meg, amelyhez Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 260 millió forintot nyert a város.

– A Borudvar sétány folytatása újul meg egészen a kikötőig – fogalmazott Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. – A beruházást egy helyi vállalkozó nyerte el, aki már több nagyobb munkát is végzett a városban, így garancia a minőségre. A régi murvás sétány helyére észak déli irányban egy új díszköves létesül, új pavilonok is épülnek, amelyekben büféket alakítunk ki. Ahogyan az időjárás engedi el is kezdi a kivitelező a munkát és várhatóan május 31-ig végez vele, másnap pedig a város napján át is tudjuk adni a felújított sétányt – tette hozzá a polgármester.

A Platán strand fejlesztése ezzel nem ér véget, ősszel folytatódik a beruházás és a strand belső területe is megszépül egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően.