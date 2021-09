Díszszemlével tisztelgett a balatoni hajóflotta

Utoljára 25 éve fordult elő és legközelebb is csak negyed század múlva lehet rácsodálkozni arra a csodás látványra, amikor a Balaton vizén személyhajók tucatjai rajzanak ki a vízre és haladnak egy irányba. A balatoni hajózás fennállásának 175. évfordulóját páratlan díszszemlével ünnepelték a hétvégén.

Kirajzott a teljes személyhajó-flotta, a Balatoni Hajózási Zrt. 18 személyhajója, kompjai és a tavon szolgáló magántársaságok hajói ritka együttállással tisztelegtek a balatoni hajózás múltja és Széchenyi István hajós életműve előtt. 1846. szeptember 21-én Balatonfüred partjainál bocsátották vízre az első balatoni gőzhajót. Ott, ahol 175 évvel ezelőtt egyedül a Kisfaludy gőzös szelte a vizet, most több mint 700 száz méter hosszú sorban harmincnál is több hajó sorakozott fel orral a balatonfüredi Tagore sétány felé. Ritka együttállás és páratlan élmény volt ez azoknak, akik szombaton részesei voltak a Balatoni Hajózás Napjának. – Állhatatosság, mélység és pontosság. Ez jellemzi a géniuszokat, és ez jellemezte Gróf Széchenyi Istvánt is, akinek a modernkori balatoni hajózást köszönhetjük. Munkássága 100 évre meghatározta a magyar kereskedelmi és utasforgalmat – így méltatta a füredi kikötőben a balatoni hajózás atyját Bóka István, Balatonfüred polgármestere.

Witzmann Mihály, Siófok térségének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy miként 175 évvel ezelőtt Széchenyi korában is történelmi pillanatban döntöttek a Balaton és a hajózás fejlesztéséről, úgy most is hasonló lehetőség kapujában áll a tópart illetve a hajózási társaság, amelynek flottája jövőre 4 új hajóval bővül.

– Széchenyinek a balatoni gőzhajózással kapcsolatban konkrét tervei, víziói voltak. A balatoni fürdőkultúrát, a turizmust, a közlekedést, a kereskedelmet és az ipart egyaránt fel akarta lendíteni azzal, hogy létrehozta a balatoni gőzhajózást – mondta ünnepi beszédében Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója hozzátéve, hogy a gróf terve megvalósult, hiszen a hajózási cég mára nemcsak összekötő kapocs, hanem a balatoni turizmus zászlóshajója lett. – A következő 10 évben nem kisebb a célunk, mint a Bahart teljes megújítása, ami ráfér a hajóflottára és a kikötőkre is. A források rendelkezésre állnak, csak a következő 2-3 évben több mint 10 milliárd forintot tudunk a tevékenység fejlesztésére költeni – emelte ki a vezérigazgató, aki azt hangsúlyozta, hogy mindez mit sem érne a balatoni hajósok nélkül, akik a tiszteletet az év minden napján megérdemlik.

A jubileumi ünnepségen Mód Miklós, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese a Kisfaludy-program keretében megvalósult turisztikai fejlesztések kapcsán azt emelte ki: a beruházásoknak is köszönhető, hogy a hazai turizmusnak idén sikerült elérnie a kitűzött 30 milliós vendégéjszaka számot, ami a tavalyi, nehéz évhez képest 50 százalékos emelkedést jelent és már közelíti a 2019-es rekordév 50 milliós forgalmát.

Reformkori tánc és óriástorta az ünnepen

Látványos programelemek színesítették szombaton a Balatoni Hajózás Napját északon és délen egyaránt. Balatonfüreden reformkori táncbemutatót tartottak, majd Széchenyi szobrának megkoszorúzásával és a Bahart hajóflottájának bemutatásával ünnepelték a jubileumot. Siófokon születésnapi óriástorta várta a kikötőbe látogatókat, de a 175. év emlékét őrző táblát is felavatták valamint kihirdették annak a művészeti pályázatnak a nyerteseit, amit a hajózási társaság az ünnepi év alkalmából tett közzé.