Dobozból kikandikáló magcsírákba botlottunk a piacon

Szinte alkar vastagságú, óriási sárgarépát is lehetett kapni pénteken délelőtt a Kaposvári Nagypiacon. A mezőcsokonyai földben termett zöldségért, kilónként háromszáz forintot kértek el.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A közepes méretű, sötét céklák is vásárlásra csábították az embert, ezért négyszáz forintot kellett fizetni. A nyers, sütni való tök illata is többeket kísértésbe ejtett. A rostokban gazdag, téli kedvencet kétszázötven forintért kínálták.

Egy apró újdonságba is belefuthatott az, aki nyitott szemmel járt a piacon. Az egyik kaposvári őstermelő standjánál csírák kandikáltak ki a dobozokból. Búza, brokkoli, görögszéna, retek, rukkola, vörös káposzta, bab és három fajta lencse közöl lehetett választani. Kovács Zsanett őstermelő szerint; sokféle felhasználási módja miatt, nagyon kedveltek az egészségvédő hatású csírafélék. Nyersen is lehet fogyasztani, de a salátáknak, a szendvicseknek, sőt még a hagyományos körözöttnek is jó ízt adnak.

Advent harmadik hétvégéjéhez közeledve, néhány kivétellel, szinte egyik standnál sem voltak hosszú sorok. A legtöbben a húsos pultok előtt álltak, ahol a hétvégi ebédnek valót és a kocsonya alapanyagot szerezték be. A tojásárusoknál is nagy volt a nyüzsgés, de a méhésznek sem volt okuk panaszra. Sokan keresték a fagyasztott virágport, ami kiváló immunerősítő és a vegyes mézet is. Bőven volt választék temetői és asztaldíszekből is. Az élő tujából és fenyőágakból készült tárgyakat, különféle színes gyertyával díszítették. A legolcsóbbért nyolcszáz, a legdrágábbért ezer forinttal többet kértek el.