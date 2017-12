Drága nagyi, aki csak azt várja, hogy megérkezzenek az unokák

A nagyikat lehetetlen lefőzni, nemcsak a karácsonyi készülődés idején, hanem úgy általában sem. Észrevétlenül támasztják ki életünket minden nap, s igazából egész évben várnak arra, hogy újra együtt legyenek velük, a családdal.

Nagy többségünk szerencsére elmondhatja magáról, van egyfajta nagymamaképünk, milyen, amikor az idősödő felmenőink besegítenek a dolgos hétköznapokba az elfoglalt, mindig rohanó szülőknek, akiknek sokszor arra sincs idejük, hogy a gyereket elhozzák az iskolából, vagy elvigyék edzésre. Panasz nélkül, katonás rendben vásárolnak be, jönnek, ha lázas az unoka és segítik ki a kevéske nyugdíjból a családi kasszát, ha éppen azt kívánja a szükség.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, egész évben ezekre a napokra készülünk, az unokákra, a gyerekre, hogy mindenki együtt legyen – mondja Illés Jánosné takarosan rendben tartott toponári otthonában olyan fittséggel és derűvel, melyből egyértelmű, egyáltalán nem viselte meg az ünnepi készülődés láthatóan fáradságos hajrájának.

– Nyáron is rájuk készülünk, amikor a krumplit kapálgatjuk, vagy amikor a lekvárt főzzük – az idén 32 üveg kajszival tett el nekik –, de a karácsony a legszebb mind közül, ilyenkor ezeket a napokat átszövi a szeretet – folytatja, milyen, mikor az unokákat várja haza december végén. Magdi néni a városrész igazi motorja a Toponárt Szépítők Egyesületének élén mindenki ismeri az a gondoskodó, precíz hozzáállást, mely az egykori Tungsram leszázalékolt, majd később nyugdíjazott dolgozóját jellemzi.

Mint általában a nagymamákat, Magdi nénit is nehéz zavarba hozni, fejből sorolja az unokák kedvenceit, így gyakorlatilag a közös családi ebédeken mindenki kedvére főzhet. Lesz palacsinta szalagos fánk, pörkölt nokedlivel, a klasszikus rántott hús, linzer és valamilyen almás süti is. Mindent nehéz lenne felsorolni, Magdi néni is listát használ, meg is mutatja a teleírt papirost, ami hajdanán közüzemi számla borítékjaként láthatta meg a napvilágot.

A fogásokra lebontott csoportosítás a bevásárláshoz sem árt, de erre csak legyint. – Megvettünk már mindent, befejeztük az előkészületeket, s a férjem már a talpba is beállította a fenyőfát, egyelőre kint van a garázsban – magyarázza lelkesen, ragyogó mosollyal, melyet a várt találkozáson, az ünnepi asztal körül lesz még teljesebb is.

Két unokája Győrben él, egyikük már végzett faipari mérnökként helyezkedett el, a kisebbik leány angoltanárnak tanul. Vele legutóbb azt beszélték meg telefonon, milyen régi és új díszek kerüljenek a karácsonyfára, amit természetesen együtt csinosítanak fel az ünnepre. A legkisebb unoka Bárdudvarnokon él, de mostanában gyakran betér hozzájuk, hiszen az egyetemre jár edzésre, kézilabdakapus a korosztályos kaposvári csapatban.

– Mindegyik a szemünk fénye, de Martint látjuk a legtöbbet, vigyázunk is rá nagyon – meséli, majd elmondja, mostanában már ő segít nekik, hiszen a tizenöt éves nagyfiú már szívesen mozdít a ház körüli munkákban.

– Régebben, amikor kicsi volt, sokszor mentünk érte iskolába, vagy be kellett segíteni lányomnak, mert a vejem rengeteget dolgozott külföldön, de szerencsére mindig meg tudtuk oldani és soha nem volt teher – mondja meggyőzően, s hozzáteszi: akkor szokott elfáradni kicsit mostanában, ha le kell ülni ebédelni a nagy sürgésforgás közben… – Minden óvodai, iskolai rendezvényen ott voltunk, s nagyon szerettünk menni, de azt hiszem, a gyermekeim is szeretnek hazajönni, ahogy az unokák is.

Az ünnepi készülődés terv szerint halad Illéséknél, aminek az is része, hogy a barátaikkal összefogva üstben főznek egy hatalmas adag töltött káposztát. – Most százhatvan takartot tekerünk be, s csütörtökön reggel főzzük, hogy mire ideérnek a gyerekek, kész legyen a friss káposzta – avat be a családi egyik fontos hagyományába. – Holnap megyünk a henteshez, aztán befűszerezzük a húst, hogy összeérjen, s másnap tesszük fel a hatalmas üstbe. A másik hagyomány a fánksütés, amit viszont nagypapa készít a legjobban, így János bácsi feladata, hogy a későbbiekben a megfelelő adag szalagos fánk kisüljön időre.

Nagy öröm, de a léleknek is meg kell élni a karácsonyt – szűkül el néhány másodpercre Magdi néni mosolygós szeme, az ünnep asztalunknál mindig van egy üres szék és tányér, Patriké… – néz örök szomorúsággal a tizenhét éve mindössze tíz esztendősen elhunyt unoka fényképére. Aztán az sem könnyű, amikor a karácsonyi közelségből nagyon is kézzelfogható távolság lesz egycsapásra – ismeri el, de hozzáteszi, ha szívből készül az ember, –márpedig ezt parancsszóra nem lehet – tudja, lesz miért örülni legközelebb is.