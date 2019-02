Drágábban lehet elkészíteni a gánicát és a tócsnit

Elfogyott a hazai burgonya nagy része a boltokból, így már csak a külföldről behozott krumplit árulják a kereskedők. Ezért viszont majdnem kétszer annyit kell fizetni, mint egy évvel korábban.

A vetőgumóval és étkezési burgonya termesztéssel is foglalkozó berzencei Solanum Kft ügyvezetője, Varga György szerint évekkel ezelőtt is hasonló volt a helyzet, most viszont még „keményebb”.

– Kevés a hazai vetésterület – fogalmazott Varga György. – Öt évvel ezelőtt még több mint húszezer hektáron termeltek krumplit, addig ma már országosan csak 12-13 ezer hektáron. Nagyjából négyszázezer tonna krumpli terem Magyarországon, ennek azonban a duplájára lenne szükség.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1960-ban még hárommillió tonna burgonya termett itthon, 1990-ben már csak 1,2 millió tonna, a kétezres évek elejére pedig 780 ezer tonnára csökkent a termésátlag.

– Megemelkedtek a költségek – folytatta Varga György. – Egy burgonyatermelőnek hektáronként 600-700 forintba kerül a vetőkrumpli és ebben még más kiadás nincs benne. A felvásárlói árak stagnálnak, így nem éri meg foglalkozni ezzel, ezért is fejezték be sokan a termelést. Külföldről is kevesebb krumpli érkezett hazánkba, a nagy európai burgonyatermelő országokban ugyanis nem termett annyi, mint korábban, mert a kontinens több részén is hatalmas aszály volt. Azok a termelők pedig, akik soha nem öntöztek nem tudtak erre felkészülni.

– Drágábban lehet behozni a krumplit az országba – folytatta Varga György. – Most például, a Németországból érkező burgonya ára kilónként 140-160 forint. A boltban elkérnek érte 250 forint is, a csomagolt pedig háromszáz forint alatt nem is kapható. Azt látom, hogy a magyar piacot majd a jó minőségű osztrák, cseh, dán, belga és francia krumpli árasztja el – tette hozzá a Solanum Kft ügyvezetője.