Dübörgés és szabadság nagy adag sárpakolással

Inkább sár, mint homok – vélik az Off Road Fesztivál résztvevői. Idén eddig kedvezett az idő, többször esett, nincs hiány a sárból. Harminckettedik alkalommal népesült be a babodi dagonya, a bátrabbak bele is vették magukat, akár autó nélkül is.

– Túl tiszta vagy, kapsz egy kicsit – senki nem úszta meg sár nélkül a babodi látogatást, autók és a fesztiválozók egyaránt. Egymás után tesztelték a sofőrök, mit bír a kocsijuk. Néha ugyan elkelt a segítség, hogy ne kelljen a pocsolyákban éjszakázni. Egy rózsaszínű UAZ sietett az egyik bennragadt terepjáró segítségére. Női sofőrje járművét 15 éve édesapja építette, 2,4-es Mercedes-váltóval.

– Kiskoromtól fogva kihoztak a fesztiválra a szüleim, nagyon szeretem ezt a szabadságot, sok olyan emberrel találkozom, aki a világ másik végéről jött ide. Mindenki megtalálja a közös hangot és egyre több a női sofőr is. A szülinapom is itt ünneplem szombat este – mondta el a rácalmási Pintér Csilla. – Győrből jöttünk, nem először, egy 2,5-ös dízel Mitsubishi Pajeroval. A dagonyában és a siratófalon is jól teljesített a kicsike – mondta két nyakig sáros fiatal. – Az adrenalin és az izgalom hajt ide bennünket évről évre.

– Először járunk Magyarországon és nagyon élvezzük. A véletlen sodort minket az Off Roadra. Nagyon meleg van, nem vagyunk ehhez hozzászokva. Jó a hangulat és az autók egyre sárosabbak – mondta nevetve Nick és Jenny, akik Angliából érkeztek. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS – A következő években el fog minket vágni a 67-estől egy autópálya. Már most úgy kellett az éjszakai trophy versenypályáját kiírnunk, hogy nem mehettünk át azon a vonalon, ahol az építkezések zajlanak – mondta el Klausmann Viktor, a fesztivál kommunikációs vezetője. – Megerősítettük a buliszekciót, minden nap négy koncerttel készülünk a katlan feletti színpadon. Jól állunk az eső-napsütés aránnyal. Azért is jó, mert klasszikus off road mondás szerint inkább sár, mint por. A por tönkreteszi a szemünket és a látási távolság jóval kisebb. Megjegyezte: idén sem maradhatnak el a hagyományos triál futamok, a traktorhúzás, a sárgyorsulás és éjszakai tro­phyk. A nagy dagonya mellett egy kisebbet is kialakítottak. Szombaton pedig a „szöcskéké” lesz a főszerep a katlanban. A körpályán igazi 1100-1200 köbcentis turbós gépcsodák ugrálnak majd. Idén is fontos szerepet tölt be a biztonság, több mint ötvenen nyolcórás váltásokban irányítják a forgalmat, figyelnek a rendre és a versenyek alatt két mentőautó vigyáz a fesztiválozókra.