Düledező házban vár a szívműtétjére a nemesdédi kisfiú

Egy düledező házban kénytelen élni egy fiatal pár a négy gyermekükkel. A kisfiúra a nyáron szívműtét vár, ami után steril körülményeket kellene biztosítani, erre azonban az otthonuk átalakítás nélkül nem alkalmas. Segítségért fordultak a szerkesztőségünkhöz.

A gyerekek sírásától nem könnyű beszélgetni az édesanyával, aki éppen a vasárnapi ebédet készíti. Nem nagy a családi költségvetés, mert az apát közmunkásként foglalkoztatja az önkormányzat Nemesdéden, az anya otthon neveli a gyermekeket a családi pótlékból és a gyesadta jövedelemből. Egy kilenc hónapos, egy hároméves és egy hat­éves kislányuk van. No és a négyéves kisfiú, Bence, akinek a sorsáért aggódnak.

– Bencére szívműtét vár, és attól tartunk, hogy az operáció után a ház jelenlegi formájában nem tudjuk biztosítani neki a megfelelő körülményeket a lábadozásához – panaszolta Bodai Istvánné. – Egy steril szobát kellene kialakítani neki ugyanilyen fürdőszobával. Sajnos az 1956-ban épült lakásban több fal is megindult, és a tető is rossz. Kétségbeestünk, de bízunk abban, hogy a jó lelkű emberek segítenek rajtunk.

Az önkormányzat megtette a tőle telhetőt: cementet, sódert, téglát és homokot szállítottak a házhoz, sajnos azonban ennyi még nem elég. Az is probléma, hogy nincs aki megcsinálja a munkát, ezért kőműves, építési szakember jelentkezését is várják ahhoz, hogy felújíthassák az épületet. Nagy összefogásra lenne szükség, hogy Bence olyan házba érkezhessen haza, ahol fel is tud épülni. Júliusra tervezték a budapesti műtétet, mert nincs más mód arra, hogy a kisfiú visszanyerje az egészségét. Súlyos szívbetegséggel született, azonban ez nem derült ki rögtön a kórházban.

– Amikor megszületett, akkor még nem vettünk észre semmit rajta – emlékezett a 24 éves édesanya. – Tavaly nyáron elesett az utcán, éppen egy játékmotorral játszott. Lehorzsolta az arcának egyik felét, de a másik fele is feldagadt, mert elindult egy baktérium okozta fertőzés. A szeme is bedagadt, nem akart elmúlni. A kaposvári kórházban két CT-felvételt készítettek a gyermekemről, aztán elküldtek a kardiológiára. Ott derült ki a szívbetegsége. Lyukas szívvel született, ezt kell a műtéttel helyrehozni. Négyhavonta viszem kontrollra, és sajnos a lyuk mindig nagyobb lesz a szívén. A családot nagyon megviselték a történtek, minden segítségre szükségük van. Annak is örülnének, ha még több építőanyagot kapnának, vagy egy önzetlen kőműves felajánlaná a segítségét a munkákhoz. A szerényen élő családnak nincs bankszámlaszáma, a felajánlásokat szerkesztőségünkön keresztül fogadják.