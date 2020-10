Duplájára emelték a lakbért, erdőszélre költözött a nehéz sorsú család

Kaposvárra menekült egy hat gyermekes család a szegénység elől. Orsós Sándorék azért jöttek el Sásdról, mert a bérleti díjukat egyik hétről a másikra duplájára emelték. A családnak most a Kaposvári Lions Club próbál segíteni.

Orsóséknak naponta, fejenként valamivel több mint ötszáz forintot kell beosztaniuk. A nyolctagú család havonta 128 ezer forintból él. Orsós Sándor és Horváth Hajnalka a családi pótlékból, valamint a gyesből próbál gyermekeinek mindent előteremteni. Nem mindig éltek ennyire rossz körülmények között, hiszen a családfő Sásdon dolgozott, de mivel elhagyták a települést, munka nélkül maradt.

– Duplájára emelkedett az albérleti díj, ezért voltunk kénytelenek eljönni – mondta a férfi. – Egyik hónapban harmincezer forintot kellett fizetnünk, amit természetesen tudtunk rendezni, egy hét múlva viszont a tulajdonos negyvenötezer forintot kért. A következő héten ötvenezret, aztán a hónap közepén, huszadikán már hatvanezer forintot követelt. Ekkor azt mondtam, hogy elég. Összepakoltunk és egy ismerőshöz, Kaposvárra költöztünk. Jelenleg a Cseri dűlőben lakunk egy negyven négyzetméteres házban, amelyért havonta harmincezer forintot fizetünk.

– Mindig is szegényesen éltünk, de megoldottuk a problémáinkat, sosem adtuk fel – mondták el lapunknak a szülők. – Szeretnénk ebből a helyzetből is kimászni, hiszen ahol most lakunk, ott nem lehet a telet kihúzni. A gyerekeknek is nagyon nehéz most, mert rettenetesen távol vannak az iskoláiktól. Az egyik lányunk reggel és délután is egy-egy órát kénytelen gyalogolni.

A férfi elmondta: nem mástól várják a megoldást, mielőbb szeretne munkába állni. – A vasútállomáson már érdeklődtem, s segédmunkásnak felvennének október ötödikétől – mondta Orsós Sándor.

Versenyfutás az idővel

A Kaposvári Lions Clubot a Gárdonyi-iskolából keresték meg a pedagógusok azzal, hogy a család önhibáján kívül nehéz helyzetbe került, segítségre van szükségük. Orsósék egyik gyermeke ugyanis a Gárdonyiba jár. A szervezet azonnal a segítségére sietett a hatgyermekes családnak. Gyorssegélyként egy zsák burgonyát, tésztát, étolajat, lisztet, zöldségeket, pékárut és húst is vittek nekik. Mivel az albérletben egyetlen bútor sem volt, ezért ágybetéteket is szereztek a családnak, de ruhákat és cipőket is kaptak a gyerekek és a felnőttek is. A Lions Clubnál elmondták: ezután sem engedik el a család kezét. A társaság abban próbál segíteni, hogy a Sásdról érkezett család mihamarabb egy új lakásba költözhessen, hiszen a komfort nélküli házban télen lehetetlen lesz megmaradniuk.