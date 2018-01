Duplájára nőtt tavaly a látogatószám 2011-hez képest

Több évtizede nem tapasztalt látogatószámot értek el az Igali Gyógyfürdőben tavaly, de 2011-hez képest is a duplájára nőtt a vendégek száma az elmúlt esztendőben. Mint megtudtuk, újabb, gyógyászathoz kötődő fejlesztéseket is terveznek a fürdőben.

Kicsivel több mint százezer látogató érkezett a fürdőbe 2011-ben. Ehhez képest a tavalyi év végén már több mint 207 ezer vendéget fogadtak, hasonló látogatószámra pedig csak a ’80-as évek elején volt példa. A tavalyi év 2014-hez képest is több mint 60 ezres növekedést jelent, hiszen akkor megközelítőleg 142 ezren vették igénybe a fürdő szolgáltatásait. – Az elmúlt három évben fürdőnk büszkélkedhet az ország egyik legnagyobb arányú vendéglétszám-növekedésével – tudtuk meg Gellért Attila marketingvezetőtől. Csak tavaly júliusban több mint 40 ezer vendéget fogadtak.

– Mára a programoknak is egyre meghatározóbb szerep jut a fürdő vonzerejében, amit a rendezvények alkalmával mérhető látogatószámok is alátámasztanak – tette hozzá Gellért Attila. – Népszerűek a családi műsorok, a nyári fesztivál, az egészségnapok és a zenés programok is. Ugyanakkor a vendégek még mindig elsősorban gyógyulni és pihenni jönnek hozzánk, ezért a rendezvények számát már nem emelnénk, inkább azon dolgozunk, hogy még színvonalasabb programokat nyújthassunk.

Pozsár Mónika, a fürdő vezetője fontosnak tartja, hogy az elmúlt években többen is visszatértek Igalba azok közül, akik a 2012-es felújítás előtt elpártoltak a fürdőtől. Jóllehet a programok mellett a szolgáltatások bővülésének is köszönhető ez, például 2015-ben bevezették a máig népszerű medencés tornát. De sokan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott kezelések miatt látogatnak a fürdőbe. Tavaly csaknem 76 ezer 500 OEP által finanszírozott kezelést vettek igénybe a gyógyfürdőben, mely öt százalékkal több a 2016-os adatnál. Emellett szakemberek terén is szerencsés helyzetben vannak a fürdő vezetője szerint: tizenöt gyógymasszőrt és öt frissítő masszőrt foglalkoztatnak.

Pozsár Mónika úgy véli: a legfontosabb, hogy minden vendég élménnyel távozzon, mely a visszalátogatás alapja is. – Ugyanakkor gyógyfürdő vagyunk, gyógyhellyé lettünk minősítve, így kötelességünk a gyógyászatot erősíteni – tette hozzá. – Tavaszra saját reumatológus orvost szeretnénk a fürdőbe, s elektroterápiához szükséges gépeket is vásárolunk. De tervezzük az uszoda felújítását és árnyékolók elhelyezését a gyermekmedence fölé.

Túlnyomórészt magyar vendégek keresik fel a fürdőt, de ahogy korábban, úgy ma is sok német is érkezik Igalba.