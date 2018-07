Dzsungelhangulatú nagyszínpaddal startol a Balaton Sound

Szerda este már a Balaton Sound partiznak a fiatalok, délután nyílnak a kapuk és elstartol a 12. Balaton Sound, Magyarország, sőt Európa egyik legnépszerűbb fesztiválja, ahova idén is százezres tömeg zarándokol majd el a zeneipar húzóneveinek koncertjeire a Balaton-part egyik legmenőbb partszakaszára, Zamárdiba.

Megújult nagyszínpaddal, új programokkal, maximalizált látvánnyal startol az idei Balaton Sound fesztivál Zamárdiban. Szerdától egészen vasárnapig tart a rendezvény, aminek nagyszínpadán ezúttal is világsztárok lépnek fel. A nagyszínpad 4 év után teljesen megújult, és az eddigi színes látványvilág helyett ezúttal egy képzeletbeli bolygó elveszett dzsungelében érezhetik magukat a fesztiválozók. – A világ igazán fontos fesztiváljait két részre lehet osztani. Az egyik fele a koncerteket helyezi a középpontba, de a látvánnyal nem igazán foglalkoznak, és vannak azok a neves fesztiválok, ahol sokat költenek és sok energiát fordítanak a látványra. A Balaton Sound ezek közé szeretne tartozni – mondta a keddi sajtóbejáráson Lobenwein Norbert, a Balaton Sound egyik főszervezője, aki szerint a nagyszínpad mindig különös jelentőséggel bír, egyfajta szimbóluma a fesztiválnak.

A nagyszínpad paramétereiről Fülöp Zoltán, a Balaton Sound másik fesztiváligazgatója árult el részleteket. – Hetven méter széles, majd harminc méter magas, teljesen megújult látványvilágú nagyszínpadot építettünk, amibe közel 500 négyzetméternyi ledpanel is került, erre egy speciális animációval is készülünk – mondta Fülöp Zoltán azzal, hogy magát a szerkezetet negyven kamion hozta Belgiumból, ehhez jött még a három kamionnyi dekoráció.

Ha az újításokat sorrendbe szeretnénk állítani, akkor a nagyszínpad mellett az idei Sound egyik legfontosabb vívmánya az a Safety First elnevezésű program, ami arról igyekszik gondoskodni, hogy a látványban és a zenei kínálatban úszó fesztiválozók ne vesszenek el a partik dzsungelében. A programban neves szakemberek és hírességek segítségével a biztonságos fesztiválozásra, a megfelelő viselkedési normákra igyekeznek felhívni a figyelmet. A programban részt vesz Zacher Gábor toxikológus, aki nemcsak a helyszínen, de egy kisfilmben is a kábítószer és az alkoholfogyasztás veszélyeire fókuszál, de rajta kívül Hevesi Krisztina szexuálpszichológus vagy DJ Metzker Viktória is megpróbálja saját tapasztalatait alkalmazva jó irányba terelni a bulizókat.

A fesztiválszervezők idén arra is figyeltek, hogy a közvetlen vízparti sávot minél inkább átadják a strandolóknak, ezért ezúttal szabadon hagyták a parti sávot. Ennek az újításnak Zamárdi polgármestere kifejezetten örült, hiszen ahogy Csákovics Gyula mondta, így a vízparti füves partszakasz kevésbé sínyli meg az elkövetkező napokat, amikor várhatóan 160 ezres tömeg lepi majd el a területet.

A 12. Balaton Sound ugyancsak kihagyhatatlan újítása a klubélet szerelmeseinek kedvez, hiszen a szervezők egy ezer négyzetméteres stégre meghívták Európa 5 legjegyzettebb klubját, akik Angliából, Belgiumból, Németországból, Franciaországból vagy épp Ibizáról érkeznek a Balaton-partra a Clubs on the Beach nevet viselő programokra.