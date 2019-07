Ebédidőben a menü, vacsorakor a pizza a sláger

Országosan a gyros tálat, Kaposváron viszont a napi menüt rendelik a legtöbben ebédre. Emellett a rántott csirke, a sajt és a pizza is népszerű. Az egyik ételrendelő portál felmérése szerint az emberek mintegy 60 százaléka mindig ugyanannak az étteremnek a kínálatából választ.

Hetente egyszer rendel magának ebédet Horváth Imre. A fiatal férfi hétfőtől csütörtökig az otthon főzött ételt viszi magával a munkahelyére, pénteken azonban mindig valamelyik étterem ajánlatából választ. – A változatosság miatt rendelek – mondta Horváth Imre. – A „hazai” ízek mellett szeretem megkóstolni az éttermi ételt is. Megszokott hely nincsen, mindig máshonnan rendelek, de általában gyrost, vagy pizzát kérek – tette hozzá.

Szabó Katalin is hetente egyszer rendel ételt, a többi napon otthonról viszi az ebédet. Munkahelyi beosztása miatt nincs ideje arra, hogy elmenjen étterembe, ezért választja ezt a szolgáltatást. Általában a menük közül rendel ételt, de van, hogy valamilyen különlegességet is megkóstol.

Az egyik kaposvári étterem tapasztalatai szerint ebédidőben a legtöbben a menüt választják, de cserélni is lehet az ételt rántott csirkemellre vagy sajtra. Az utóbbi két étel a menü után a legnépszerűbb, majd ezt követi a pizza. Mikó Csaba, egy helyi étterem főszakácsa szerint: délben általában azok rendelnek ételt, akik dolgoznak, este pedig inkább a fiatalok adják le igényüket. – Nagyon sok törzs rendelőnk van – mondta Mikó Csaba. – Ahogy a diszpécser meghall egy ismerős hangot a telefonban, már üti is be a rendelést a számítógépbe. Gyakran előfordul ugyanis az, hogy ugyanazt az ételt kéri valaki, mint pár nappal korábban – fogalmazott a főszakács.

Toldi Pál, egy házhoz-szállító cég vezetője is hasonlóan vélekedik. Éttermük kínálatából leggyakrabban a menüt választják az emberek, de a pizza, a gyros tál, a frissen sültek és a levesek is jól fogynak. A tapasztalatok szerint egy vásárló általában ezer forint környéki összeget költ az ebédre.

Az emberek egyharmada ugyanazt eszi

Az egyik országos ételrendelő portál felmérése szerint az emberek 59 százaléka mindig egy étterem kínálatából választ, 25-35 százaléka pedig általában a jól megszokott, kedvenc ételét rendeli. A kutatás szerint az idei év első félévében, országosan a legtöbben gyros tálat, palacsintát, hasábburgonyát, kólát és rántott sajtot rendeltek. A felmérésből az is kiderült, hogy a négy éve működő portálon keresztül valaki csaknem 1600 alkalommal rendelt már ételt és az is előfordult, hogy egy étteremből valaki ötszázszor kérte ugyanazt a húslevest. Létezik olyan rekorder is, aki étel helyett 325 alkalommal rendelt a vacsorája mellé sört egy bizonyos márkából.