Eddig csak az állattartók ismerték, ma már mindenhol ózon öli a vírust

A koronavírus megjelenése és terjedése előtti időszakban csak speciális esetekben vetettek be ózonos fertőtlenítést. Az extrém „takarítást” leginkább intézmények vagy az állattartás területén tevékenykedők igényelték akkoriban.

Akár egy kisiskolás gyermek is elbírná azt az ózonos fertőtlenítőgépet, amelyet legutóbb a Videoton kaposvári gyárában vetettek be kedden. A beüzemelés nem igényel különösebb extrákat, még munkaruházat sem lenne indokolt. A gép lekapcsolásához azonban már csak teljes védőfelszerelésben, gázálarcban lehet bemenni a fertőtlenített területre. Ennek az az oka, hogy az ózon (O3) harmadik oxigénmolekulája rendkívül reakcióképessé teszi az ózont, ezért könnyen megtapad és károsítja a szöveteket: megsemmisíti azokat. Az élő szövetek „elégnek”. Elbánik a mikroorganizmusokkal és akár a nagyobb élőlényekkel is. Az ózonos fertőtlenítést eddig csupán azok ismerték, akik munkájukból adódóan foglalkoztak vele. A köztudatba a koronavírus kapcsán vonult be.

– Egy éve még alig végeztünk ózonos fertőtlenítést – mondta el érdeklődésünkre Talapka Rudolf, a Videotonban kedden délelőtt tevékenykedő cég ügyvezetője. – Elsősorban állattartóknál ólak, istállók fertőtlenítésére használtuk. Napjainkban viszont humán területeken is egyre többször vetjük be napi szinten.

– Az utóbbi két hétben, amióta jelentősen megnövekedett a beteglétszám, egyre többen kérik az ózonos fertőtlenítést. Tavaly magánszemélyek szinte egyáltalán nem kérték a szolgáltatást, most viszont hetente három-négy megrendelésünk is van – tette hozzá Talapka Rudolf, akinek cége 24 éve foglalkozik takarítással.

Mint ahogy otthon a háziasszonyok, a cégek eddig is gyakran végeztek az év vége felé közeledve nagytakarítást. A korábbi gyakorlattól eltérően azonban idén a nagytakarítások minősége megváltozott: mostanság a fertőtlenítésre helyezik a hangsúlyt.

Ahol nagyobb létszámban fordulnak meg a dolgozók, ott a korábbi gyakorlathoz képest kétóránként takarítanak, fertőtlenítenek. – Ez elég megterhelő a cégeknek is, s vannak olyan munkahelyek, mint a Videoton, ahol kiemelten figyelnek a munkatársaik egészségére – mondta Talapka Rudolf. Hozzátette: gyakran éjszaka és hétvégén vetik be a gépeket, mert a munkahelyeken értelemszerűen ezekben az időszakokban tartózkodnak kevesen.

Ötvenszer hatékonyabb, háromezerszer gyorsabb a klórnál

Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag. Ötvenszer hatékonyabb és háromezerszer gyorsabb a klórnál. Megfelelő koncentráció elérésével a levegőben és felületeken megtapadó vírusok, baktériumok és penészgombák elleni harcban hatékony megoldást jelenthet, de leszámol a poratkával, a zsizsikkel, az ágyi poloskával is. Ahogy azonban a kis organizmusokra gyilkosként hat, az emberi szervezetre is mérgező. Bevetése után fél óráig nem szabad a helyiségbe lépni, és alaposan ki kell szellőztetni. Az ózonos fertőtlenítés egy pillanatnyi állapot. Amíg be nem megy a helyiségbe fertőzött, addig tart a hatás. Ha letüsszent vagy megfog valamit, onnantól ismét jelen van a vírus.