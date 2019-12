Édes pezsgőhöz akciós juhbeles

Hétfőn újabb roham indult a somogyi boltokban: a szilveszteri virsli, malachús és pezsgő beszerzését sokan nem halogatták az utolsó pillanatra. Akadt üzlet, ahol utánrendelésre volt szükség.

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója azt mondta lapunknak: 56 üzletük van, s hétfőn tíz boltban már kezdett kifogyni a virsli, ezért újabb adagot rendeltek. Akciósan már 999 forintért is kínáltak juhbeles virslit, a legdrágább kilója 1899 forintot kóstált, míg az egyedülállók inkább a hatos csomagolású változatot keresték. Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lapunknak azt mondta: idén a karácsonyi, szilveszteri menüre közel 100 milliárd forintot költenek a családok. A kaposvári Privát Hús Kft négy helyi boltján kívül csaknem 400 üzletbe, áruházba szállít friss húsárut. Dunai Judit, a Berzsenyi utcai szakbolt munkatársa azt mondta: van, aki negyed pecsenye malacot vásárolt, mások karajt, oldalast, combot vettek vagy tarjával lepték meg a szilveszterező családot, baráti társaságot.

– Olyan vevőnk is volt, aki egy egész malacot kért – mondta. – Egy ilyen menü csaknem 19 ezer forintba kerül. Szilveszterkor továbbra is a virsli számít kiemelt terméknek: legjobban a juhbeles fogy, melynek kilója nálunk 1699 forint, a műbeles ára 899 forint. Egyre többen keresik a csomagolt koktél virslit, s megőrizte népszerűségét a kocsonya is.

Ponekker László, a Privát Hús Kft. tulajdonosa azt mondta: a vevők az idén több pénzt fordítottak élelmiszer vásárlásra, mint tavaly. S bár az alapanyag-drágulás miatt nőtt a termékek ára, a vásárlók így is ragaszkodnak a hagyományos somogyi ízekhez. A szilveszter előtti napokban nagyjából a szokásos virsli mennyiség háromszorosát értékesítették, az 1992-ben alapított cégük az idén rekord, több mint hétmilliárd forint forgalommal zárt.