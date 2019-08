Édesanyjának segít a mozgáskorlátozottaknak tervezett ruhákkal

Egy fiatal kaposvári lány azzal tört be a divat világába, hogy divatos, kényelmes és csinos öltözéket tervezett mozgáskorlátozottaknak. Mindez onnan indult, hogy édesanyján szeretett volna segíteni.

Ő a múzsám! – mondta édesanyjára mutatva a 25 éves Pázmány Lili.– Láttam, hogy mennyi nehézséget okoz neki az öltözködés…

Anyukája SM-betegként öt éve kényszerült kerekesszékbe, és motoros járgányával gyakran feltűnik Kaposvár utcáin.

– Büszke vagyok Lilire, mert pozitívat tudott kihozni a betegségből is – mondta a gyermekéről Pázmány Gabi, művésztanár. – Nagyon rossz látni, ha beteg egy családtagunk, hát még ha valakinek az édesanyjáról van szó. Lili már gyermekkorában szembesült ezzel, és mindig igyekezett nekem segíteni. Később divattervezőként tudta hasznosítani a hétköznapokban megszerzett tudását. A ruhák tervezésének folyamatában én is részt vettem, tanácsokat adtam. Ezek a ruhák ülő pozícióban kényelmesek és praktikusak, segítenek a láb mozgatásában és emelésében.

– Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a mozgáskorlátozottaknak szükségletei és nehézségei vannak, mert a piacon elérhető ruhák nem megfelelőek a számukra – jegyezte meg a friss mesterdiplomás divattervező. – Extravagáns ruhákat terveztem, hogy kampányszerűen lépjünk fel a cél érdekében.

Pázmány Lili szakirányú kutatást végzett, kérdőívet juttatott el mozgáskorlátozottaknak, hogy felmérje az igényeiket. Egy fél éves londoni ösztöndíj alatt az öltözékbe beépíthető segédeszközökkel kísérletezett. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett, miközben Berlinben stylistként dolgozott, ahol az érdekelte, hogyan épül be a munkaruházat az utcai viseletbe. A mozgáskorlátozottaknak szánt ruháknak egyedi karaktert adott, és a 2019-es év divatszíneit is használta. Az elkészült ruhák divatosak lettek amellett, hogy alkalmazkodtak a mozgáskorlátozottak igényeihez. A szabásvonalak az ülő pozíciókra szabottak, de még arra is ügyelt, hogy ne gyűrődjenek. A ruhák csatjait 3D-s nyomtatóval nyomtatták.

A kollekciót felpróbálta és modellt ült hozzá többek között Veres Amarilla, paraolimpikon kerekesszékes vívó, és Varga Katalin Eszter parakajakozó, kerekesszékes szépségkirálynő is. Pázmány Lili a ruhák egy részét maga varrta, illetve segítenie kellett a varrónőket, hogy megvalósíthassák az elképzeléseit. Lilinek még nagy tervei vannak: Amerikába készül, ahol működnek olyan mozgáskorlátozottakat segítő nagy szervezetek, amelyek foglalkoznak hasonló ruhaipari tevékenységgel. Náluk szeretne jelentkezni, hogy a további ötleteit megvalósíthassa.

Akadálymentesített divatbemutató

Az akadálymentes öltözékkollekció kifejezetten mozgáskorlátozottaknak készült. Pénteken a Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület 10 éves jubileumi rendezvényén mutatta be Pázmány Lili a Kaposi Mór Oktató Kórház konferenciatermében, ahol összegyűltek a betegségben szenvedők, hogy életvezetési, egészségügyi tanácsokat kapjanak. A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület szervezésében sokan megjelentek. A szervezet megyei elnöke, Kristófné Kiss Emese elmondta, hogy az alkalmat igyekeznek megragadni arra is, hogy szponzorok jelentkezését kérjék, akik segíthetnek a súlyos betegségben szenvedők mindennapjait könnyebbé tenni.