Edzőmeccsnél tart immunrendszerünk

Az őszi napok nagy hőingadozása és a közösségi intézmények megnyitása eredményeként megnőtt a légúti megbetegedések száma. A kaposvári iskolákból a diákok húsz százaléka hiányzik, a gyógyszerészek szerint megelőzhető lett volna a náthadömping.

– Csaknem tízezer forintot hagytam ott a gyógyszertárban köhögéscsillapítóra, köptetőre, náthacseppekre, és egy kis izlandi zuzmóra – magyarázta az egyik anyuka a másiknak az egyik kaposvári gyógyszertár előtt ottjártunkkor. Hasonló meglepetésként érhet bárkit egy gyógyszercsomag ára, akinek a korábbi években nem volt szüksége rá.

– Tavaly ősszel a maszkviselésnek és a közösségi élet visszaszorításának köszönhetően nem volt szükség azokra a gyógyszerkészítményekre, amelyeket a légúti megbetegedések könnyítésére vetünk be – mondta Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Észak–Nyugati Patika gyógyszerésze, aki szerint inkább csak a szabad­áras termékekért kell valamivel többet fizetnünk, de egyelőre még alacsonyan tudják tartani az árakat annak ellenére, hogy minden más iparágban drasztikus áremelkedés tapasztalható. – Sok termék a patikák polcain maradt és leselejteztük, mert lejárt a szavatosságuk. Sok antibiotikummal is így tettünk, a többi készítményt pedig igyekeztünk akciósan értékesíteni, de nem volt rá kereslet. Most viszont többen keresik az antibiotikumokat, a lázcsillapítókat, a megfázás elleni készítményeket és a légúti megbetegedések orvosságait. Az egyik gyógyszergyártó jelezte, hogy egy hónap alatt annyi készítménye fogyott, amennyit decemberig kívánt volna értékesíteni.

– Nem változott szembetűnően a gyógyszerek ára – mondta Szabó Péter, a megyei gyógyszerész kamara elnöke, aki a gyógyszerkereslet alapján szintén azt tapasztalta, hogy megnövekedett a légúti megbetegedések száma. – A krónikus megbetegedésekre valók díja évek óta nem emelkedett az állami támogatásnak köszönhetően. Általában évenként nyolc százalékkal kúsznak feljebb az árak. A gyártók az alapanyag árának növekedésével párhuzamosan emelnek.

– A maszkviselés tavaly megtette hatását, idén azonban az oltás már egy túlzott védettségi érzetet kelt az emberekben, és nem figyelnek oda, nem fogy annyi kézfertőtlenítő sem – tette hozzá a kamara elnöke. – A különböző családokban élők a közösségben összekerülnek, az otthonról hozott vírus– és baktériumflóra másokat megbetegíthet – hívta fel a figyelmet. – Amíg otthon a családunkkal voltunk összezárva, kevesebb stresszhatás ért bennünket mint egy munkahelyen, ahol esetleg olyan kollégákkal vagyunk körülvéve, akiket kevésbé kedvelünk.

– Az immunrendszerünk a karanténnal egy ideig el volt zárva a közösségi életben található kórokozóktól, ezért kell egy kis idő a szervezetnek, amíg újra edzésbe jön a vírusok ellen – mondta Tóthné Kalota Veronika, aki szintén nem érti, hogy a pandémia másfél éve alatt megtanult vírus elleni védekezés elemeit, mint a maszkviselést és a kézmosást, miért nem lehet bevetni más fertőzés megelőzése érdekében.

A fonyódi gyógyszertárban visszaesést hozott az ősz

A fonyódi Isteni Gondviselés Gyógyszertárban inkább nyáron adták egymásnak a kilincset a betegek. Bár a Balaton-parti városban is megjelent az őszi nátha, keveslik a patika forgalmát.

– A nyár végével megcsappant a forgalom, bár nálunk is megjelentek a páciensek, akik náthára, köhögésre, lázcsillapításra keresnek orvosságot – mondta Zádori Jánosné, a patika vezetője, aki gyakran találkozik azzal a jelenséggel, hogy a beteget orvos nem is látta, csupán a felhőbe küld a páciensnek orvosságot, amit a beteg nem ismer. – Aggódom a forgalom és a betegellátás miatt. Két éve teljesen más volt a helyzet: világosan tudta a beteg, melyik gyógyszert mire kapta és valóban szüksége van-e rá – tette hozzá a patikus.

