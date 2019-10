Égi frigy és tandemes rekordok is születtek Kaposújlakon

A őszi enyhe, napos idő sokszor kicsalogatta az érdeklődőket a kaposújlaki reptérre az utóbbi hetekben. Meglepően sokan szedték össze bátorságukat, hogy több ezer méterről leugorjanak. Az idén itt edzett a magyar ejtőernyős válogatott is.

– Mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött – összegezte a szezont lapunknak Boros Attila, a Kapos Dropzone Egyesület elnöke. Hozzátette azt is: nagyon szurkolnak a magyar ejtőernyős válogatottnak, akik jelenleg Kínában versenyeznek a világbajnokságon és dobogós helyen állnak.

– Az ejtőernyős válogatott sportolói is nálunk edzettek, Kecskemétről és Szolnokról érkeztek, naponta hatszor ugrottak, a célba ugrást gyakorolták – mondta el Boros Attila. A magyar csapattal visszatért hozzájuk az egykori válogatott ejtőernyős a 74 éves Mészárovics György is.

– Gyuri 16 ezer 100 ugrással most fejezte be az ejtőernyőzést, 16 évesen kezdte, először 1962-ben ugrott – mesélte az egyesület elnöke. Boros Attila megjegyezte: Mészárovics György 1988-ban a világon harmadikként érte el a tízezer ugrást, pályafutása során összesen hét ejtőernyős világbajnokságon vett részt, mindemellett ötszörös egyéni és sokszoros csapat magyar bajnok.

Aki tandemben szeretne ugrani, annak előzetesen regisztrálnia kell Kaposújlakon. Az idén 170-en legalább egyszer ugrottak így náluk. Szárnyas ugrók is edzettek a somogyi reptéren, tavasszal és ősszel kupolakezelő tábort is rendeztek. Ejtőernyős esküvő is volt Kaposújlakon.

– Csordás Attila klubtagunknak és párjának, Krisztának itt volt az esküvője, az ugrás mellett, itt, a reptéren házasodtak össze – mesélte a különleges eseményről Boros Attila.