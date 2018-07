Egy beteg készített különleges képeslapokat kaposvári orvosokról

Igazi különlegességre bukkant Török József kaposvári képeslapgyűjtő. Birtokába jutott egy kaposvári orvosokat ábrázoló képeslapsorozat, amelyhez a karikatúrákat egy beteg készítette.

Egy keszthelyi találkozón akadt rá Török József a különleges képeslapokra. – Felvettem a kapcsolatot a Rippl-Rónai Megyei Múzeummal, s végül Gáspár Ferenchez fordultam segítségért – mesélte Török József. – Ő tudott is erről a gyűjteményről, mert Kaposváron van a dr. Bodosi Gyűjtemény, amelynek ő volt a gondozója. Ebből a sorozatból a kaposvári kórháznak is van egy példánya, tőle tudtam végül meg, hogy 1934-36 között készültek a képeslapok. Az ő információi alapján a kaposvári elmebeteg osztályon kezeltek skizofréniával egy művészt, ő készítette az eredeti rajzokat.

Ezek aztán annyira megtetszettek a kórházi doktoroknak, hogy felkérték Fehér József fényképészt: a karikatúrákból készítsen képeslapokat. A képeslapsorozat 24 darabból áll szerepel rajtuk köztük Böszörményi Nagy Géza, aki 1938 és 1948 között vezette a kórházat, s az őt igazgatói székben követő Lang Mihály is, ahogyan Szász Béla és Bizse Ferenc is. Utóbbi fia adta a másik sorozatot Gáspár Ferencnek, aki aztán elhelyezte azt a gyűjteményben. Persze még az orvosi aláírások többsége beazonosításra vár, ez is egy hosszú munka, tette hozzá Török József.

A kaposvári gyűjtő elsősorban az ehhez hasonló kuriózumokra specializálódott, a kollekciójában szerepel olyan is, melyet Benczúr Gyula festőművész festett. – Egy példány van belőle, mert akvarell festmény – magyarázta Török József. – Az érdekessége, hogy Kaposvárra küldte Merényi Margitnak, ő volt 1920-ban az Anya- és Csecsemővédő Egyesület megalapítója, s a férje volt Merényi Kálmán a siketnéma intézet igazgatója. Ebből a képeslapból derült ki, hogy bensőséges kapcsolatot ápolt Benczúr Gyula és Merényi Margit. 1898-as képeslap, így nagyon érdekes dolgok deríthetőek ki a képeslapokból, habár ma már nem divat képeslapot küldeni, viszont a második világháború előtti kártyák nagyon értékesek és szenvedélyes gyűjtőkből sincs hiány.

Török Józsefnek is rengeteg régi képeslap sorakozik gyűjteményében, hely, év és téma szerint rendszerezve. Mint mondta: volt idő, amikor minden településről készítettek képeslapokat. A negyven, vagy ötven éve készült kártyákat összevetni mai településképekkel igazán izgalmas elfoglaltság.