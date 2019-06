Egy doboz alkatrészből rakta össze az autót Kovács Ferenc

Harminc éve áhítozott egyedi autó után a kaposvári Kovács Ferenc. Négy évvel ezelőtt kezdett valóra válni az álma, amikor egy angliai pajtából hazahozott egy roncsot.

– Ez az autó az úgynevezett KitCar kategóriába tartozik – mutatta garázsában a közelmúltban forgalomba helyezett új járgányát Kovács Ferenc. – Tulajdonképpen ilyen autó nem létezik. A kasztnit angliai manufaktúrák találják ki, ami ráépíthető egy létező autó alapjára. A készletet egy óriási dobozban szállítják házhoz, majd kezdődhet az alkatrészek összerakása. Ezzel Magyarországon csupán az a probléma, hogy hiába raknám össze az ide rendelt doboz tartalmát, a járművet a törvényi szabályozás miatt nem helyeznék forgalomba – mondta az autó tulajdonosa, aki úgy véli, abban szerencsés, hogy az ő kocsiját Angliában egyszer már forgalomba helyezték, ezért hazánkban is elfogadták.

– Egy angliai pajtában találtam rá, természetesen az internet segítségével – mesélte Kovács Ferenc 2015-ös kalandját. – Teljesen roncs volt. Rozsdás, hiányos, üzemképtelen állapotban hoztam el a darabjait kosarakban. Egy barátommal mentünk ki érte, váltottuk egymást a vezetésben, 73 óra alatt fordultunk meg egy trailerrel. Hétfő reggel értünk haza, pont beértünk dolgozni…

Miután tüzetesen végignézte az alkatrészeket, a felét kidobta, mert hasznavehetetlen volt. A motort is menthetetlennek nyilvánította. Az alváz korrodálódott, az alumínium burkolatok többsége is kidobásra ítéltetett, ráadásul a hátsó csomagtartó fedele is hiányzott. Ezt üvegszálas műanyagból gyártotta újra. Az összerakás előtt mindent fel kellett újítania, még a csavarokat is. Volt, hogy minden nap dolgozott az autón, ám az is előfordult, hogy fél év összerakási szünetet tartott. Azt mondja, sokan, sokféleképpen segítették célja elérésében, ám akadtak, akik furcsán néztek rá, mert nem értették, mit szeretne.

– A kilométeróra is teljesen új, ebbe az autóba készítette egy idős szaki – mondta. – Jobb lett, mint az eredeti volt – mutatta Kovács Ferenc, akinek csupán hobbija az „autóslego”. Korábban egy trike-ot is összeszerelt már, de szerinte a KitCar más: Aki ilyen kocsit rak össze, biztosan nem autószerelő, mert ebben az esetben minden másképpen zajlik, mint amit szakemberek megszoktak – folytatta.

A hazai KitCar-osok között sincs autószerelő, ráadásul csupán húszan vannak, úgy tíz autóra, tehát Kovács Ferencéhez hasonló járgánnyal csak ritkán találkozni a magyar utakon. – Vehettem volna kész, összerakott, működő autót, de akkor kimaradt volna az alkotás öröme – mondta a tulajdonos, aki már tíz évesen szétfűrészelte kerékpárját, hogy teleszkópossá alakíthassa azt.

– Eredetileg egy Old Timert szerettem volna, ám úgy érzem, sosem lenne vége a csinosítgatásának – mondta. – Ez a Ford Spartan úgy, és akkor van kész, ahogy, és amikor én gondolom. Ha úgy vesszük ez az autó is OT-nek számít, mert már elmúlt 30 éves. A 60-as, 70-es években gyártották. Pont emiatt nehéz alkatrészt találni hozzá, mert a többség összerakott állapotban van. A Spartanból ráadásul csupán 500 létezik – mesélte Kovács Ferenc, aki már hivatalosan is használhatja egyedi autóját. Először csak egy kis kört ment, de azóta egy Old Timer találkozóra is ellátogatott vele Balatonfenyvesre.

A Ford legóként működik, ha autót kell összerakni

Kovács Ferenc különböző típusokból pótolta ki az autó hiányzó részeit. – Például a hetvenes években gyártott váltóba a nyolcvanas években gyártott automata váltó kardáncsuklója szépen beleillik – mesélte Kovács Ferenc. Azt mondja, azért könnyű összepasszítani az alkatrészeket, mert a gyártó nem fejlesztgette túl az amúgy jól működő, bevált struktúrát. Így olyan, mint egy felnőtt lego: minden alkatrész passzol a másikhoz, bármilyen típusból is veszik ki, ezért közkedvelt „donor” a Ford az autóépítésben. A tuning pedig ebben az esetben nem másban, mint a súlycsökkentésben, vagyis a könnyű karosszériában rejlik.