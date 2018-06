Egy éjszakás kaland a múzeumokban

A reméltnél is nagyobb sikert aratott a hétvégi múzeumok éjszakája a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban: a fegyver és veteránjármű bemutatón kívül mágnesként vonzotta az ifjakat a pénzverés, másokat a portrészobrászat és a népi hangszerkészítés rejtelmei kötött le, s meglepetésként első világháborús recept alapján készült gulyást kínáltak. Akadt olyan látogató, aki szerint a rendezvény sikere - legalábbis pár órára - még a foci vb-t is lenyomta, ami tény: a tavalyinál nagyjából 15 százalékkal többen, közel 1100-an keresték fel a patinás intézményt.

– Ez volt a gyerekkori álom autóm – sóhajtott fel egy 50 éves férfi, miután tüzetesen végig nézte a Fő utcán kiállított sárga Skoda kupét. – Olyan a stílusa és megjelenése, amit nem kell magyarázni: egyszerűen lenyűgöző.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete már kora délután birtokba vették a Rippl-Rónai Múzeum előtti szakaszt: élvonalbeli gyűjteménnyel rukkoltak elő, a mezőnyben Zsiguli, Mercedes, Moszkvics és Barkas is feltűnt, s valóságos szelfi-központtá vált az ’50-es években készült halványkék Csepel teherautó. Apropó, ha már árnyalatok és stílusok: az autós bemutatóval párhuzamosan divatshow zajlott, Lovász Márta legújabb kollekcióját tekinthette meg a közönség.

– Az öt éves kislányommal jöttem el, remek családi program a múzeumok éjszakája – mondta Guzmics Gábor. – Hosszú órákon át lehet barangolni, tartalmas, s egyúttal szórakoztató a rendezvény. S ami különösen lényeges, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára legvonzóbb bemutatót, itt nem lehet unatkozni. A kisgyermekes szülők éppolyan kellemesen eltölthetik az időt, mint a tini csapatok.

Népi hangszerkészítés, mesterségbemutatók, portrészobrászat: változatos felhozatal tárult a Rippl-Rónai Múzeum udvarán a vendégek elé. 1907-es pisztoly, 1886-ban készült puska és 1916-os Berndorf rohamsisak: a keceli Polgár-gyűjtemény jóvoltából seregnyi I. világháborús tárgyat, eszközt is megtekinthettek a látogatók. S amíg néhány lépéssel távolabb a korabeli pénzveréssel próbálkoztak az ifjak, addig a régésznek felcsapó gyermekek egy ősember csontvázát tárták fel. Gulyás botok, juhász kampók továbbá fejkendők és fátylak: a múzeumi tárlat újabb lehetőséget adott a kalandozásra, eközben „A családok és kultúra” címmel szervezett előadásokat a Xantus teremben a megyei levéltár, s telt házas volt már a somogyi kastélysorsokat bemutató nyitóelőadás. A Rippl-Rónai Múzeumba érkező vendégsereg alig várta a sötétedést, este kilencre időzítették a Juhos zenekarral a táncházat és a tűzugrást: a körtánc ezúttal is nagy sikert aratott, s bár kezdetben szemlátomást a lányok, asszonyok voltak többségben, később a fiúk is bizonyították bátorságukat, s tánctudásukat.