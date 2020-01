Egy eredményes és mozgalmas év után egy izgalmas következik

Kihívásokból nem volt hiány 2019-ben, de még több feladat vár a Somogy Megyei Kormányhivatalra az új esztendőben. Ezekről, valamint az elért eredményekről kérdeztük Neszményi Zsolt kormánymegbízottat.

– Ha két szóval kellene jellemeznie az elmúlt évet, mi lenne az a kettő?

– Mozgalmas és eredményes volt 2019. Az elmúlt évben is rengeteg feladatot látott el a kormányhivatal 1305 dolgozója. 2019 márciusától a kormányhivatal dolgozóinak megnövekedett számú feladattal kellett szembenéznie, de ezeket sikeresen ellátták a kollégák. Tehát mondhatjuk, hogy hatékonyabbak voltunk.

– Nőtt az ügyek száma az elmúlt évben?

– Igen, rendkívül sokféle területen állnak helyt a Somogy Megyei Kormányhivatal dolgozói, azonban ki kell emelnünk a kormányablakokat, ugyanis az állampolgárok jellemzően itt találkozhatnak először az állammal. A Somogy megyei kormányablakokban a tavalyi év során közel 404 ezer fő jelent meg, ez 2018-hoz képest több mint 40 ezerrel több ügyfelet jelent. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elmondhatjuk, hogy a megemelkedett ügyfélforgalom ellenére nem növekedett sem a várakozási, sem pedig az ügyintézési idő, utóbbi átlagosan 9 perc körül alakult 2019-ben is.

– Miből adódik a több feladat?

– Véleményem szerint az egyik oka a növekedésnek az ügyfélbarát nyitvatartási idő, amely próbál illeszkedni a lakossági igényekhez. A másik ok, hogy új ügytípusok kerültek hozzánk: ilyen például a taj-kártya-másolat kikérése, vagy az európai uniós egészségügyi kártya igénylése. De a legtöbb új feladat a családvédelmi akciótervhez köthető, ami nagy népszerűségnek örvend a magyar családok körében.

– Mennyi kormányablak működik a megyében?

– Összesen tizennégy, s a Lengyeltóti Kormányablak átadásával – amelyben György István államtitkár is közreműködik – bővülni fog ez a szám. Eddig az ottani okmányirodában csak a személyi okmányokkal és a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre volt lehetőség. Most a több mint kétezer, kormányablakban végezhető ügytípus bármelyikét el tudják majd intézni az ügyfelek. Az átalakításnak köszönhetően megújult ügyféltér, illetve 21. századi feltételek várják az ide érkező állampolgárokat. Ez nagy öröm számunkra, mert ez volt az utolsó okmányiroda, amit át kellett alakítanunk.

– Az önkormányzati választás milyen hatással volt a Somogy Megyei Kormányhivatal működésére?

– A választások alatt folyamatos készenlétet láttunk el az önkormányzati számítógépes rendszer esetleges meghibásodásának helyreállítása érdekében. Szerencsére ilyen meghibásodás még nem fordult elő. A 246 település közül 63 önkormányzatnál volt változás a polgármester személyében. Mivel szoros kapcsolatban vagyunk az önkormányzatokkal, ezért is szervezünk képzést az új önkormányzati képviselőknek, hogy megismerjék jogaikat, kötelességeiket. Mi is igyekszünk tőlük tanulni, mert nem elefántcsonttoronyban ülünk, hanem próbálunk információt szerezni az önkormányzati vezetőktől azzal kapcsolatban, hogy milyen segítségre van szükségük. Ezért is rendeztük meg a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen a polgármesterek és jegyzők találkozóját. Sikerült szakmailag felkészült előadókat hívnunk, sőt ezúttal Süli János miniszter és Tuzson Bence, valamint Pogácsás Tibor államtitkárok is részt vettek az eseményen.

– Több magas beosztású állami vezető is megfordult a megyében az elmúlt évben.

– Így van, a tavalyi év során a Somogy Megyei Védelmi Bizottság nevében vendégül láttuk Benkő Tibor honvédelmi miniszter urat a kormányhivatalban, aki a Zrínyi 2026 fejlesztési programról tartott érdekfeszítő előadást. Rajta kívül Gulyás Gergely miniszter úr is járt Kaposváron, ahol felavatta a város első okosparkját. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy mezőgazdasági beruházás átadása alkalmából látogatta meg megyénket, Áder János köztársasági elnök úr pedig a fiataloknak tartott előadást a környezetvédelemről.

– Hogyan alakult a foglalkoztatás Somogyban 2019-ben?

– A 2019-es számadatok alapján örömmel mondhatom azt, hogy még az előző évnél is jobbak a Somogy megyei foglalkoztatási mutatók. Tavaly volt a legkevesebb 2000 óta az álláskeresők száma Somogyban. 12 414 regisztrált állástalan volt, ami 0,7 százalékkal kedvezőbb, mint az előző év hasonló időszakában mért adat. Ezzel együtt a közfoglalkoztatottak száma csökkent. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a többségük átkerült az elsődleges munkaerőpiacra. Mi igyekszünk a változáshoz alkalmazkodni, három európai uniós projektünk is van, amelyek a foglalkoztatást segítik: az „Út a munkaerőpiacra”, az Ifjúsági garancia program, valamint az Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése. A képzési és átképzési programokon túl bérköltség-támogatással, útiköltség-támogatással és lakhatási támogatással is segítjük az álláskeresők munkába állását.

– Mi várható a közfoglalkoztatás terén 2020-ban?

– Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a jövőben tovább fog csökkeni a közfoglalkoztatottak létszáma. Ez mindenképpen jó hír, hiszen ez a tendencia is azt mutatja, hogy folyamatosan növekszik az elsődleges munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedők száma.

– Mit tart a legfontosabbnak a munkaerőpiaci támogatások közül?

– Mindezeken kívül a legfontosabbnak a képzést tartom. Tekintettel arra, hogy a munkaerőpiacon egy másik tendencia indult meg: hiányzik a szakképzett munkaerő. Gyakran előfordul, hogy valaki évekkel ezelőtt megszerzett végzettségével akkor el tudott helyezkedni, de ma már nem. Ilyenkor jön jól a képzés lehetősége. Erre tudunk forrásokat fordítani, így igény szerint átképezhetik magukat az állampolgárok a munkaerőpiaci keresletnek megfelelően. Úgy látom, ez lesz a fő projektünk.

– Mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel a munkáltatók, illetve a munkavállalók?

– A legtöbb álláskereső valamilyen támogatási formával helyezkedik el, hiszen így a munkáltatóknak jobban megéri őket foglalkoztatni. Az „Út a munkaerőpiacra” című országos projektbe tavaly év végéig 8342 főt vontunk be Somogy megyében. Az Ifjúsági garancia projekttel tavaly év végéig 6774 fiatal került vissza, vagy be az elsődleges munkaerőpiacra. Az alacsony képzettségűeknek kiírt programban eddig 5723-an szereztek új képesítést. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a megyei önkormányzattal és nyolc megyei paktummal hasonló körben próbálunk segíteni.

– Milyennek látja ezt az évet az elvégzendő feladatok és az önökre váró kihívások tükrében?

– Ez még izgalmasabb év lesz számunkra, mint 2019. Tavaly év végén fogadta el a parlament a közigazgatás korszerűsítéséről szóló törvényt, emiatt a területi közigazgatásban jelentős változások várhatóak. Megszűnik az eddigi kétfokú közigazgatás, viszont a felügyeleti jogkör megmarad a kormányhivatalnál. A járási és megyei hatáskörök is változni fognak. A Kaposvári Járási Hivataltól, amely sok esetben megyei illetékességgel járt el, hatáskörök kerülnek át a megyei kormányhivatalhoz.

– Új ügykörök is lesznek?

– Igen. A sok változás közül kiemelendő egyrészt, hogy a szabálysértési ügyek intézése 2020. március 1-től átkerül a rendőrséghez. Másrészt egy egységes építési hatósági rendszer kialakítására kerül sor, ami várhatóan gyorsítja majd az ügyintézést. Jelenleg ezen a területen az önkormányzatoknak és a kormányhivataloknak is van feladatuk. A jövőben a polgármesteri hivatalok az önkormányzati hatósági ügyekkel foglalkoznak, míg az állam hatósági ügyei az államra tartoznak. Itt Somogyban számunkra ez a Balaton-parti üdülőkörzet miatt bír nagyobb jelentőséggel, hiszen itt a folyamatosan megnövekedett ügyszám a jellemző.

– Sok volt a feladat, de rövidült az ügyintézési idő. Lehet még jobb az ügyintézés ebben az évben?

– Olyan nincs, hogy ne lehessen valami még jobb, mint amilyen volt. Az a célunk, hogy évről évre jobbak és hatékonyabbak legyünk.

Az idén elindulhat a mobil ügyintézés

A tervek szerint ebben az évben már Somogy megyében is elindulhat a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, azaz a kormányablak busz. Ez azt jelenti, hogy egy ügyintézésre felszerelt kisbusz előre meghatározott időpontokban lesz majd elérhető olyan településeken, ahol nincs állandó kormányablak. Ezzel lehetőség nyílik az ügyfelek speciális helyszíneken – mint kórházak, rendezvények, kollégiumok – történő, eseti jellegű kiszolgálására. A kormányablak busz előnye, hogy az ügyfelek helyben, kényelmesen elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről.